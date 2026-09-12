Çin liderinin 3 tonluk aracı zirvede ortaya çıktı
12.09.2026 21:39
Son Güncelleme: 12.09.2026 21:41
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'da gerçekleşen BRICS'in 18'inci Liderler Zirvesi'ne 3 tonluk gizemli makam aracı ile geldi.
BRICS'in 18'inci Liderler Zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştiriliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de BRICS Zirvesi için Delhi'ye geldi.
Cinping'in gelişi şehrin yollarında ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Çin lideri kente ulaşmadan önce resmi konvoyuna ait bazı araçlar, yoğun siyah örtüler altında taşındı.
Siyah örtülerin altında sıradan bir makam aracı değil, dünyanın en gizemli başkanlık limuzinlerinden biri de bulunuyor. Yani Şi Cinping kullandığı, yüksek güvenlik özelliklerine sahip ve son derece gizli tutulan Hongqi N701 model makam aracı.
ÇİN LİDERİNİN GİZEMLİ LİMUZİNİ
Şi Cinping'in kullandığı başlıca makam aracı olan Hongqi N701, Çin'in lüks otomobil markası Hongqi tarafından özel olarak üretildi.
Markanın adı Çince "Kızıl Bayrak" anlamına geliyor.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ GİZLİ TUTULUYOR
Hongqi N701, Çin'de halkın satın alabildiği sıradan bir lüks otomobil değil. Araç, ülkenin üst düzey siyasi yönetimi için özel olarak geliştirildi ve teknik özelliklerinin büyük bölümü gizli tutuluyor.
Hongqi'nin otomobillerinin 8 saniyede saatte 100 kilometre hıza çıkabilme özelliği olduğu biliniyor.
AĞIRLIĞI ÜÇ TON
Yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde olan otomobilin ağırlığı yaklaşık 3 ton. Yüksekliği ise yaklaşık 1,5 metre.
Çin lideri, ABD Başkanı'nın "The Beast" adı verilen siyah Cadillac'ı gibi, Hongqi'yi helikopterlerle taşımayı tercih ediyor.
YOĞUN ŞEKİLDE ZIRHLANDIRILMIŞ
Aracın yoğun bir şekilde zırhlandırıldığı da biliniyor. Araçta kurşun geçirmez cam, güçlendirilmiş gövde ve özel korumalı jant ile lastiklerin bulunduğu öne sürülüyor.
Ayrıca aracın patlayıcı tehditlere ve kimyasal saldırılara karşı koruma sağladığı da iddialar arasında.