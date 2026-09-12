Çin liderinin 3 tonluk aracı zirvede ortaya çıktı

BRICS'in 18'inci Liderler Zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştiriliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de BRICS Zirvesi için Delhi'ye geldi.



Cinping'in gelişi şehrin yollarında ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Çin lideri kente ulaşmadan önce resmi konvoyuna ait bazı araçlar, yoğun siyah örtüler altında taşındı.

Siyah örtülerin altında sıradan bir makam aracı değil, dünyanın en gizemli başkanlık limuzinlerinden biri de bulunuyor. Yani Şi Cinping kullandığı, yüksek güvenlik özelliklerine sahip ve son derece gizli tutulan Hongqi N701 model makam aracı.