Çin'de Noul Tayfunu alarmı. 700 binden fazla kişi tahliye edildi
26.07.2026 12:24
Çin'in güney eyaletlerini ve Hong Kong'u etkisi altına alan Noul Tayfunu nedeniyle Guangdong eyaletinde 700 binden fazla kişi tahliye edildi. Yılın en güçlü tayfunu olarak nitelendirilen afet sebebiyle ülkede en yüksek seviyeli ani sel alarmı verildi.
Yılın en güçlü tayfunu olan Noul Tayfunu'nun pazar günü karaya ulaşmasının ardından, Çin'in güney kesimleri iki gün boyunca sürecek şiddetli ve sağanak yağış dalgasıyla karşı karşıya kaldı.
Yetkililer, Guangdong eyaletini ve komşu Hong Kong'u şiddetli fırtınayla etkisi altına alan tayfun nedeniyle birkaç eyalette ani seller için en yüksek seviyeli alarmın verildiğini bildirdi.
Afet sebebiyle Guangdong eyaletinde 700 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Korecede "gün doğumu veya gün batımının parıltısı" anlamına gelen ve bu yılın 12'nci, Çin'in ise bu ayki üçüncü tropikal siklonu olan Noul, eyalet yetkililerinin açıklamasına göre sabaha karşı saat 03.50 sularında Guangdong eyaletinin Huidong ilçesi kıyılarını vurdu.
Çin devlet televizyonu CCTV, tayfunun iç kesimlere doğru ilerlerken Jiangxi ve Hunan gibi çevre eyaletlere de şiddetli rüzgar ile sağanak yağış taşımasının beklendiğini ve yağışların salı gününe kadar sürebileceğini aktardı.
Ulusal Meteoroloji Merkezi, pazar gününden pazartesi sabahına kadar Çin'in güneyinin büyük bölümünde şiddetli ve sağanak yağış öngörürken, Fujian eyaletinin de dahil olduğu bazı bölgelerde olağanüstü derecede yoğun yağışların etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
Yetkililer, yerel yönetimlere dağlık ve nehir kenarı bölgeler, şantiyeler, vadiler ve köprüler gibi sel riski yüksek alanlara özel dikkat göstermeleri yönünde çağrı yaptı.
Hong Kong Rasathanesi, iç kesimlere doğru ilerleyen tayfunun etkisini kaybetmeye başladığını açıkladı. Ancak güneybatı yönünden esen şiddetli fırtına, Asya'nın finans merkezi Hong Kong'un bazı bölgelerini vurmaya devam etti.
Yetkililer öğleden sonra Hong Kong'daki tayfun uyarı sinyalini 8. seviyeden 3. seviyeye düşürdü. Fırtına, gece saatlerinde Hong Kong'un 80 kilometre yakınından geçti.
Hong Kong havalimanı yetkilileri, yaklaşık 12 saatten uzun süre büyük ölçüde durdurulan uçuşların pazar öğleden sonradan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını açıkladı.
Global Times gazetesinin haberine göre, tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede çok sayıda tren seferi askıya alınırken, havayolu ulaşımında da ciddi aksamalar kaydedildi.
Yetkililer, tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini belirterek 715 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.
Vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri tavsiye edilirken; zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, heyelan, ani sel, nehir taşkını ve su baskınlarına karşı azami ölçüde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, karaya ulaşmasının ardından iç kesimlere ilerlemesi beklenen Noul Tayfunu'nun Jiangxi, Hunan ve Hubei eyaletlerinde kuvvetli rüzgar ve yağışa yol açacağı, yağışların 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürebileceği ifade edildi.