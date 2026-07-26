Çin'de Noul Tayfunu alarmı. 700 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin devlet televizyonu CCTV, tayfunun iç kesimlere doğru ilerlerken Jiangxi ve Hunan gibi çevre eyaletlere de şiddetli rüzgar ile sağanak yağış taşımasının beklendiğini ve yağışların salı gününe kadar sürebileceğini aktardı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, pazar gününden pazartesi sabahına kadar Çin'in güneyinin büyük bölümünde şiddetli ve sağanak yağış öngörürken, Fujian eyaletinin de dahil olduğu bazı bölgelerde olağanüstü derecede yoğun yağışların etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Yetkililer, yerel yönetimlere dağlık ve nehir kenarı bölgeler, şantiyeler, vadiler ve köprüler gibi sel riski yüksek alanlara özel dikkat göstermeleri yönünde çağrı yaptı.

Hong Kong Rasathanesi, iç kesimlere doğru ilerleyen tayfunun etkisini kaybetmeye başladığını açıkladı. Ancak güneybatı yönünden esen şiddetli fırtına, Asya'nın finans merkezi Hong Kong'un bazı bölgelerini vurmaya devam etti.