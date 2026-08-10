Çin'de tayfun alarmı. Uçuşlar iptal edildi, sel uyarısı yapıldı

Finans merkezi Şanghay'ın yolcu trafiğini taşıyan iki ana havalimanında 943 uçuş iptal edildi.

Kentteki birçok yerel tren seferi de dahil olmak üzere toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu.

Zhejiang eyaletindeki Ningbo Uluslararası Havalimanı ise tayfunun etkilerinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını, bu nedenle bazı seferlerde gecikmeler veya iptaller yaşanabileceğini belirterek uçuşların öğleden itibaren kademeli olarak başlayacağını açıkladı.

Eyalet merkezi Hangzhou'da pazar günü durdurulan metro seferleri pazartesi sabahı itibarıyla yeniden çalışmaya başladı.

Aşırı hava şartları ülkenin kuzey kesimlerini de tehdit ediyor.

Başkent Pekin'deki beş ayrı bölgede pazartesi günü şiddetli yağış nedeniyle kırmızı alarm verilirken, bazı noktalarda heyelan ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı.