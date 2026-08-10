Çin'de tayfun alarmı. Uçuşlar iptal edildi, sel uyarısı yapıldı
10.08.2026 09:25
Son Güncelleme: 10.08.2026 09:29
Çin'in doğusunu vuran Dolphin Tayfunu zayıflamasına rağmen etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilirken ulaşımda aksamalar yaşandı.
Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu, pazartesi günü getirdiği şiddetli yağışlarla ulaşımı felce uğrattı.
Kasırga gücünü kaybetmeye başlasa ve bazı kentlerde toplu taşıma seferleri yeniden devreye girse de yüzlerce uçak seferi iptal edildi.
Pazar günü Zhejiang eyaleti kıyılarında iki kez karaya çıkan hava muhalefeti kuvvetini yitirdi. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), pazartesi sabahı itibarıyla tayfun uyarı seviyesini en düşük kademeye indirdi.
Ancak merkez, ülkenin doğu ve orta kesimlerinin önümüzdeki gün boyunca şiddetli yağış almaya devam edeceğini duyurdu.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre yetkililer, Zhejiang eyaletinin doğu ve güneyindeki bazı bölgeler için en üst düzeyde ani sel uyarısı yayımladı.
Finans merkezi Şanghay'ın yolcu trafiğini taşıyan iki ana havalimanında 943 uçuş iptal edildi.
Kentteki birçok yerel tren seferi de dahil olmak üzere toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu.
Zhejiang eyaletindeki Ningbo Uluslararası Havalimanı ise tayfunun etkilerinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını, bu nedenle bazı seferlerde gecikmeler veya iptaller yaşanabileceğini belirterek uçuşların öğleden itibaren kademeli olarak başlayacağını açıkladı.
Eyalet merkezi Hangzhou'da pazar günü durdurulan metro seferleri pazartesi sabahı itibarıyla yeniden çalışmaya başladı.
Aşırı hava şartları ülkenin kuzey kesimlerini de tehdit ediyor.
Başkent Pekin'deki beş ayrı bölgede pazartesi günü şiddetli yağış nedeniyle kırmızı alarm verilirken, bazı noktalarda heyelan ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı.
Hafta sonu en yüksek seviyede alarm verilmesine yol açan Dolphin Tayfunu, binin üzerinde uçuşun iptal edilmesine ve binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.
Bu felaket, iki hafta önce güneydeki Guangdong eyaletini vuran ve yetkililerin bu yıl Çin'i etkileyen en güçlü fırtına olduğunu açıkladı Noul Tayfunu'nun ardından geldi.
Güneydoğu ve orta kesimler geçen ay da sert hava koşullarıyla mücadele etmişti. Guangxi bölgesinde Maysak Tayfunu'nun yol açtığı yıkıcı sellerde 39 kişi hayatını kaybetmişti.
Maysak Tayfunu ayrıca Hubei eyaletinde fırtına ve şiddetli rüzgarlara yol açmış, 11 kişinin ölümüne, 331 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.
Bilim insanları, fosil yakıt emisyonları nedeniyle küresel ısınmanın sürmesi halinde aşırı hava olaylarının hem şiddetinin hem de sıklığının artacağı konusunda uyarıda bulunuyor.
Çin, küresel ölçekte en yüksek sera gazı salımını gerçekleştiren ülke konumunda bulunsa da aynı zamanda yenilenebilir enerji alanında dünya lideri kabul ediliyor ve 2060 yılına kadar ekonomisini karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor.