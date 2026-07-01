Çin'den "ömür boyu sadık" insansı robot. "Seni asla terk etmeyecek"

UBTech, ürünün özellikle yalnız yaşayan bireyleri ve 60 yaş üstü kullanıcıları hedeflediğini açıkladı.

Şirkete göre Çin'de yaklaşık 120 milyon yalnız yaşayan kişi ve 320 milyon 60 yaş üstü bulunuyor. Bu grupların arkadaşlık ve sosyal destek ihtiyacının yüksek olduğu belirtiliyor.

Şirket, robot için şimdiden 13 bin 300'den fazla ön sipariş aldığını, teslimatların ise eylül ayında başlayacağını duyurdu.