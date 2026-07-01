Çin'den "ömür boyu sadık" insansı robot. "Seni asla terk etmeyecek"
01.07.2026 13:55
Çinli bir teknoloji şirketi, yapay zeka destekli ve insan görünümüne sahip yeni robotunu tanıttı. Şirket, "ömür boyu arkadaşlık" vadeden robotun kullanıcıya asla ihanet etmeyeceğini, koşulsuz sevgi sunacağını ve zamanla sahibini tanıyacağını öne sürüyor.
ÇİN'DEN "ÖMÜR BOYU SADIK" ROBOT
Çinli robotik şirketi UBTech, insan görünümüne sahip yeni nesil insansı robotu U1 modelini tanıttı.
Şirket, yapay zeka destekli robotun yalnızlıkla mücadele etmek amacıyla geliştirildiğini ve seri üretim için tasarlanan dünyanın ilk tam boyutlu, ultra gerçekçi insansı robotu olduğunu iddia ediyor.
Robotun başlangıç fiyatı 119 bin 800 yuan (yaklaşık 17 bin 600 dolar) olarak açıklanırken, gelişmiş özelliklere sahip Ultra versiyonu ise 990 bin yuandan (yaklaşık 145 bin 700 dolar) satışa sunulacak.
"SİZE ASLA İHANET ETMEYECEK"
Marka yöneticisi Michael Tam, tanıtım etkinliğinde robotların ömür boyu kullanıcılarına eşlik etmek üzere geliştirildiğini söyledi.
Tam, "Biyonik robotlarımız size bir ömür boyunca arkadaşlık edebilir. Size asla ihanet etmeyecek, her zaman sadık kalacak ve sizi koşulsuz sevecek." ifadelerini kullandı.
Yeterli ücret ödenmesi halinde robotların saçları, yüz hatları ve kıyafetleri kullanıcıların isteğine göre özelleştirilebiliyor. Robotlar, bir aile ferdine, ünlü bir kişiye ya da tamamen hayali bir karaktere benzetilebiliyor.
ZAMANLA SAHİBİNİ TANIYOR
Kadın ve erkek seçenekleri bulunan U1 modeli göz kameraları, sensörler ve mikrofonlarla donatıldı.
Şirketin geliştirdiği yapay zeka sistemi sayesinde robot, kullanıcının yorgun veya stresli olduğunu algılayabiliyor, rahatlatıcı konuşmalar yapabiliyor ve zaman içinde kullanıcıyı tanıyarak daha kişiselleştirilmiş iletişim kurabiliyor.
Robot ayrıca ilaç saatlerini hatırlatabiliyor, olası sağlık sorunlarına dikkat çekebiliyor ve kullanıcıya birlikte Dünya Kupası maçı izlemeyi önerebiliyor.
HEDEF YALNIZ YAŞAYANLAR VE YAŞLI NÜFUS
UBTech, ürünün özellikle yalnız yaşayan bireyleri ve 60 yaş üstü kullanıcıları hedeflediğini açıkladı.
Şirkete göre Çin'de yaklaşık 120 milyon yalnız yaşayan kişi ve 320 milyon 60 yaş üstü bulunuyor. Bu grupların arkadaşlık ve sosyal destek ihtiyacının yüksek olduğu belirtiliyor.
Şirket, robot için şimdiden 13 bin 300'den fazla ön sipariş aldığını, teslimatların ise eylül ayında başlayacağını duyurdu.
VERİ GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR
Yapay zeka destekli arkadaş robotlarının yaygınlaşması, veri gizliliği ve insanların makinelere duygusal bağ kurması konusunda da tartışmaları beraberinde getiriyor.
UBTech ise U1 robotlarının işlediği kullanıcı verilerinin şifrelenerek saklandığını ve bu verilerin şirketin yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kullanılmayacağını açıkladı.
Çin, son yıllarda insansı robot teknolojisinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri haline geldi. Barclays verilerine göre geçen yıl dünyadaki insansı robot kurulumlarının yüzde 85'i Çin'de gerçekleştirildi. Hükümet de robotik sektörünü stratejik alanlardan biri olarak desteklemeyi sürdürüyor.