Çin'in AB'ye 7,5 milyar dolarlık hibrit araç ihracatına kota engeli

Car Industry Analysis uzmanı Felipe Munoz, gelişmeye ilişkin Reuters'a verdiği demeçte, "Bu, Çinliler açısından koşulları biraz daha zorlaştırıyor ancak tıpkı elektrikli otomobillerde olduğu gibi onları durdurmaya yetmeyecek" dedi.

Munoz, "Avrupa, ABD'nin izlediği yolu mu takip edeceğine yoksa tüm sanayinin Çinlilerce ele geçirilmesine seyirci mi kalacağına karar vermek zorunda olduğu bir eşiğe doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Otomotiv araştırma kuruluşu Schmidt Automotive Research'ın verilerine göre de Çinli markalar Avrupa'nın elektrikli araç pazarında 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,5 olan pazar payını ikinci çeyrekte yüzde 15'e yükselterek rekor seviyeye çıkardı.

Çin menşeli şarj edilebilir hibritlerin bu segmentteki payı ise 2024 başındaki yüzde 1,7 seviyesinden sert bir yükseliş göstererek dörtte birin üzerine tırmandı.