Çin’in uzay görevinde kaza

Görüntüleri değerlendiren uzmanlar, roketin nispeten düşük bir irtifa ve hızda tamamen tahrip olduğunu, bu nedenle ne uydunun ne de enkazın yörüngeye ulaşabildiğini aktardı.

Bu kaza, Long March 7A roketinin ilk uçuşunu yaptığı Mart 2020'deki arızadan bu yana kayıtlara geçen ilk başarısızlığı oldu.

Roket, ilk kazanın ardından yeniden göreve dönmüş ve bugüne kadar 10'dan fazla başarılı uçuş gerçekleştirmişti.