Çin’in uzay görevinde kaza
11.08.2026 09:38
Son Güncelleme: 11.08.2026 09:39
Çin’in ChinaSat-4B iletişim uydusunu taşıyan Long March 7A roketi fırlatıldıktan kısa süre sonra infilak etti; uçuş esnasında yaşanan arızanın nedeni araştırılıyor.
Çin, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Sahası'ndan havalanan Long March 7A roketinin, uçuş sırasında yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğunu duyurdu.
Roket, ChinaSat-4B iletişim uydusunu taşıyordu.
Resmî haber ajansı Xinhua, fırlatmanın yerel saatle 20.02'de gerçekleştiğini ve görevin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi.
Açıklamada, kazanın nedeninin tespit edilmesi için inceleme ve analiz çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
Görüntüleri değerlendiren uzmanlar, roketin nispeten düşük bir irtifa ve hızda tamamen tahrip olduğunu, bu nedenle ne uydunun ne de enkazın yörüngeye ulaşabildiğini aktardı.
Bu kaza, Long March 7A roketinin ilk uçuşunu yaptığı Mart 2020'deki arızadan bu yana kayıtlara geçen ilk başarısızlığı oldu.
Roket, ilk kazanın ardından yeniden göreve dönmüş ve bugüne kadar 10'dan fazla başarılı uçuş gerçekleştirmişti.
Taşınan ChinaSat-4B uydusu, yüksek yörüngede yayın, ses ve veri iletimi sağlayan iletişim uyduları serisine ait.
Yüksek yörünge iletişim uyduları, karasal ağların ulaşamadığı uzak bölgelere radyo, televizyon ve telekomünikasyon hizmeti sunmak için kullanılıyor.
Uzmanlar, kaza nedenine ilişkin soruşturma sonuçlarının, sorunun yalnızca Long March 7A modeline mi özgü olduğunu yoksa diğer fırlatma sistemlerini kapsayan geniş çaplı denetimleri mi gerektireceğini belirleyeceğini ifade ediyor.
Öte yandan, Çin’in Ay'ın güney kutbunu incelemek üzere planladığı Chang'e-7 görevinin hazırlıkları da aynı fırlatma merkezinde sürüyor.
Kazada kullanılan Long March 7A ile Chang'e-7 görevinde kullanılacak olan Long March 5 roketlerinin farklı tiplerde olması nedeniyle, Ay görevinin takviminde aksama yaşanması beklenmiyor.