Çip devinde casusluk skandalı. Yeni CEO belli oldu

Kress, ilkbaharda başlatılan ve bulut şirketlerinin gelirlerinden pay alma karşılığında kredi desteği sunan bu programda hangi anlaşmaların seçileceği, garantilerin nasıl değerleneceği ve yatırım getirisinin nasıl hesaplanacağı konusunda sorular yöneltti.

Birlikte çalıştığı kişilere göre Kress, perde arkasında Huang'ın damadı Caprez'i dizginlemeye çalıştı.

Bu süreçte Nvidia, OpenAI'ın Ohio'da kuracağı ve yaklaşık 300 milyar dolarlık Nvidia çipiyle dolduracağı dünyanın en büyük veri merkezi tesisi için finansal destek sağlamak üzere görüşmeler yürüttü.

The Wall Street Journal'ın 26 Temmuz'da Nvidia'nın proje için 250 milyar dolarlık destek düşündüğünü yazmasının ardından şirket hisseleri ertesi gün yüzde 5 değer kaybetti ve piyasa değerinden 250 milyar dolar silindi.

Anlaşmaya aşina kaynaklar, Kress'in sonraki haftalarda anlaşmayı yeniden yapılandırarak Nvidia'nın başlangıçtaki finansal taahhüdünü yarıya indirdiğini ve tarafların küçültülmüş anlaşmayı 17 Ağustos'ta imzaladığını aktardı.

Ağustos sonunda bazı kredi desteği anlaşmalarını askıya alan Nvidia'da Kress, şirketin yapay zeka sektörüne adeta bir bankacı gibi kredi sağlamasını savundu.

Kress ağustos sonunda yaptığı açıklamada, "Bu desteğin ölçeğinin farkındayız ve bazılarının buna döngüsel finansman diyeceğini biliyoruz. Biz durumu farklı görüyoruz. Yatırılan sermayemizden elde edeceğimiz özsermaye getirisi mükemmel olacak" dedi.

Son beş yılda piyasa değeri 1 trilyon doların altından ekim ayında 5,8 trilyon dolara kadar çıkan Nvidia'nın aylık ortalama hisse çarpanı mayıstaki 23 seviyesinden ekimde 16'ya geriledi.

Yatırımcıları yatıştırmak için tarihin en büyük hisse geri alımını gerçekleştiren şirket, ekim ayı itibarıyla finansman musluklarını kısmaya başladı.

Huang, Berlin'deki bir konferansta büyük çip alıcısı altı şirketin CEO'suyla bir araya gelerek Japonya'da tüm çorbasını tek bir müşteriye satmayı reddeden bir çorbacının hikayesini anlattı.

Huang, bulut bilişim yöneticilerine "O hepinizden daha iyi bir iş insanı" diyerek "Benim ürünlerimin değerini siz belirlemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.