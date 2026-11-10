Çocuklar düşük not aldı, veliler okulları mahkemeye verdi
10.11.2026 11:55
ABD'de her 10 öğretmenden 4'ü velilerin baskısıyla karşı karşıya. Okul bahçesindeki sürtüşmelerden yapay zekayla yapılan ödevlere kadar uzanan uyuşmazlıklar mahkeme salonlarına taşınıyor.
ABD'de çocuklarının düşük not almasını veya karnelerine olumsuz davranış notu düşülmesini kabul etmeyen veliler, öğretmenler ve okul yönetimleriyle girdikleri tartışmaları yargıya taşıyor.
Eğitimciler, geçmişte kötü not getiren çocuklarını uyaran ebeveynlerin, özellikle salgın dönemindeki uzaktan eğitimin ardından okulları daha yakından izlemeye başladığını ve notları değiştirmek amacıyla doğrudan okul yönetimlerine baskı kurduğunu belirtiyor.
EdWeek tarafından 2024 yılında 1500 eğitimcinin katılımıyla yapılan ulusal temsiliyete sahip araştırma, ABD'deki her 10 öğretmenden 4'ünün velilerden notları değiştirmeleri yönünde baskı gördüğünü ortaya koydu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre araştırmaya katılan eğitimciler, gelir düzeyi yüksek ailelerin notlara itiraz etme eğiliminin daha fazla olduğunu kaydediyor.
Palo Alto kentinde yaşayan emekli öğretmen ve yazar Esther Wojcicki, velilerin çocuklarını koruma konusunda yeni bir haklılık duygusu edindiğini belirterek "Özellikle kötü bir not aldıklarında ebeveynler çocukları için savaşa giriyor" değerlendirmesini yaptı.
İTİRAZLAR İSTİFALARI VE DAVALARI BERABERİNDE GETİRİYOR
Not değiştirme talepleri ve veli baskısı bazı eğitimcilerin mesleği bırakmasına yol açıyor.
Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki John F. Kennedy Ortaokulunda görev yapan ve daha önce yılın öğretmeni seçilen Samira Hardcastle, resim ödevini teslim etmeyen bir öğrencinin notunun okul yönetimi tarafından değiştirildiğini belirterek istifa etti.
Hardcastle, istifa mektubunda bölge yetkililerini "öfkeli bir veliyi yatıştırmak" amacıyla gerçeğe aykırı not üretmekle suçladı.
WSJ'ye konuşan Hardcastle, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir hesap verebilirlik yok, bu yüzden iş ahlaklarının hiçbir önemi olmadığını öğreniyorlar. Gerçek dünyaya adım atıp işlerin böyle yürümediğini fark ettiklerinde bu durum onlar için ağır bir ders olacak."
Metropolitan Nashville Devlet Okulları Sözcüsü Sean Braisted ise olayın sadece veli talebiyle not değiştirilmesi şeklinde tanımlanmasının doğru olmadığını savundu.
Braisted, idarecilerin öğrenciye ödevi tamamlaması için bir şans daha tanıdığını ve projeyi bağımsız olarak puanladığını kaydetti.
SEÇKİN ÜNİVERSİTE YARIŞI YAPAY ZEKA TESPİT YAZILIMLARINI MAHKEMELİK ETTİ
Palo Alto okul yönetim kurulu üyesi Rowena Chiu, yaşanan gerilimin temelinde ABD'nin önde gelen üniversitelerine kabul edilmenin zorlaşmasının yattığını ifade etti.
Silikon Vadisi'nde yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir girişim şirketinin kurucusu ve CEO'su olan Takashi Kato, 10. sınıf öğrencisi oğlunun Arthur Miller'ın "Cadı Kazanı" adlı eseri üzerine yazdığı İngilizce ödevi yapay zeka tespit yazılımı tarafından "yüzde 76 yapay zeka üretimi" olarak işaretlenince Palo Alto Birleşik Okul Bölgesi aleyhine federal mahkemede dava açtı.
Öğretmenin ödevi yeniden yazma hakkı tanımasına rağmen ikinci teslimde "D" vermesi ve öğrencinin nihai ders notunun "C" seviyesine gerilemesi üzerine Kato, oğlunun taslak ve revizyon sürecini içeren 1162 sayfalık bir dosyayı okula sundu.
Yazılımların ana dili İngilizce olmayanlara karşı önyargılı olabileceğini savunan Kato, uyuşmazlığın çözümü için "B" notunu kabul etmeyi önerdi ancak talep reddedilince dava yoluna gitti.
Kato'nun avukatı Evan Nelson, konuya ilişkin “Bir öğrenciyi yapay zeka kullanmakla suçlayacaksanız, bunun öğrenci üzerindeki etkisini anlamanız ve ona adil bir yargılama hakkı tanımanız gerekir. Mesele hiçbir zaman not ya da para olmadı; tek amaç bu hatayı düzeltmeye çalışmaktı” yorumunu yaptı.
Kato açtığı davayı eylül ayında geri çekerken, Palo Alto Okul Bölgesi Sözcüsü Lynette White herhangi bir uzlaşma olmadığını bildirdi.
Palo Alto'daki Walter Hays İlkokulunda ise üçüncü sınıf öğrencisi bir çocuğun teneffüsteki yakalamaç oyununda tekme atılması üzerine bir arkadaşına dil çıkarması ve öğretmenin olaya ilişkin gözlemlerini karnenin kanaat notu bölümüne yazması üzerine anne Weiwei Luo mahkemeye başvurdu.
Öğretmenin değerlendirmelerini gerçeğe aykırı bulan Luo, itiraz duruşmasında avukatının video bağlantısının kopması nedeniyle sürecin adil işlemediğini iddia ederek konuyu yargıya taşıdı.