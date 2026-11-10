Çocuklar düşük not aldı, veliler okulları mahkemeye verdi

Palo Alto okul yönetim kurulu üyesi Rowena Chiu, yaşanan gerilimin temelinde ABD'nin önde gelen üniversitelerine kabul edilmenin zorlaşmasının yattığını ifade etti.

Silikon Vadisi'nde yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir girişim şirketinin kurucusu ve CEO'su olan Takashi Kato, 10. sınıf öğrencisi oğlunun Arthur Miller'ın "Cadı Kazanı" adlı eseri üzerine yazdığı İngilizce ödevi yapay zeka tespit yazılımı tarafından "yüzde 76 yapay zeka üretimi" olarak işaretlenince Palo Alto Birleşik Okul Bölgesi aleyhine federal mahkemede dava açtı.

Öğretmenin ödevi yeniden yazma hakkı tanımasına rağmen ikinci teslimde "D" vermesi ve öğrencinin nihai ders notunun "C" seviyesine gerilemesi üzerine Kato, oğlunun taslak ve revizyon sürecini içeren 1162 sayfalık bir dosyayı okula sundu.

Yazılımların ana dili İngilizce olmayanlara karşı önyargılı olabileceğini savunan Kato, uyuşmazlığın çözümü için "B" notunu kabul etmeyi önerdi ancak talep reddedilince dava yoluna gitti.

Kato'nun avukatı Evan Nelson, konuya ilişkin “Bir öğrenciyi yapay zeka kullanmakla suçlayacaksanız, bunun öğrenci üzerindeki etkisini anlamanız ve ona adil bir yargılama hakkı tanımanız gerekir. Mesele hiçbir zaman not ya da para olmadı; tek amaç bu hatayı düzeltmeye çalışmaktı” yorumunu yaptı.

Kato açtığı davayı eylül ayında geri çekerken, Palo Alto Okul Bölgesi Sözcüsü Lynette White herhangi bir uzlaşma olmadığını bildirdi.

Palo Alto'daki Walter Hays İlkokulunda ise üçüncü sınıf öğrencisi bir çocuğun teneffüsteki yakalamaç oyununda tekme atılması üzerine bir arkadaşına dil çıkarması ve öğretmenin olaya ilişkin gözlemlerini karnenin kanaat notu bölümüne yazması üzerine anne Weiwei Luo mahkemeye başvurdu.

Öğretmenin değerlendirmelerini gerçeğe aykırı bulan Luo, itiraz duruşmasında avukatının video bağlantısının kopması nedeniyle sürecin adil işlemediğini iddia ederek konuyu yargıya taşıdı.