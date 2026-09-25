Çocuklar yaşamını yitirmişti. Netanyahu bu cihazla tehdit etti
25.09.2026 08:24
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında eline bir çağrı cihazı alarak 2024 yılında Lübnan'da onlarca kişiyi öldüren operasyonu hatırlattı.
"ÇAĞRI CİHAZLARINI HATIRLIYOR MUSUNUZ?"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında eline bir çağrı cihazı alarak Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah üyelerini hedef alan saldırıları hatırlattı.
Netanyahu, cihazı delegelere göstererek, “Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah'ın onları çok iyi hatırladığını söyleyebilirim.” dedi.
Netanyahu'nun bu sözleri, İsrail'in 2024'te düzenlediği ve çağrı cihazları ile telsizlere yerleştirilen patlayıcıların uzaktan infilak ettirildiği operasyona göndermeydi.
BİNLERCE CİHAZ EŞ ZAMANLI PATLATILDI
17 Eylül 2024'te Lübnan genelinde Hizbullah üyelerinin kullandığı binlerce çağrı cihazı eş zamanlı olarak patlamış, ertesi gün ise telsizlerde benzer patlamalar meydana gelmişti.
Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yaralanmıştı. Ölen ve yaralananlar arasında siviller ve özellikle de çocuklar bulunuyordu.
İsrail başlangıçta saldırıların sorumluluğunu resmen üstlenmezken Netanyahu daha sonra ülkesinin operasyondaki rolünü doğrulamıştı.
DELEGELER SALONU TERK ETTİ
Netanyahu'nun konuşması başlamadan önce çok sayıda ülkenin delegasyonu, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek amacıyla BM Genel Kurul salonundan ayrıldı.
Salonun önemli bölümünün boşaldığı görülürken Netanyahu, dışarı çıkan delegeleri hedef alarak onları "korkaklar” olarak nitelendirdi.
PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE BOŞ SALONA KONUŞTU
Netanyahu, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun sivilleri koruduğunu ve "dünyanın en etik ordusu" olduğunu iddia etti.
New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.