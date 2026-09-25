Çocuklar yaşamını yitirmişti. Netanyahu bu cihazla tehdit etti

Netanyahu, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun sivilleri koruduğunu ve "dünyanın en etik ordusu" olduğunu iddia etti.

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.