Çocuklara sosyal medya yasağı 20'den fazla ülkeye yayıldı

Avusturya ve Slovenya da sosyal medya erişimini sırasıyla 14 ve 15 yaş altındakilere yasaklayacak mevzuat hazırlıyor.

Almanya'da çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını, hatta yasaklanmasını destekleyen Başbakan Friedrich Merz'in yaklaşımı tartışılırken, uzman komisyonu iki seçenek önerdi. Bu seçenekler, yaş gruplarına göre kademelendirilen yasak ile belirli platformlara yönelik kısıtlamalardan oluşuyor.

İsveç'te de benzer tartışmalar sürüyor. Hükümet komisyonu, 15 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağının 2028'in başına kadar yürürlüğe konulmasını önerdi.

İrlanda hükümeti, Avrupa Birliği düzeyinde karar alınmaması halinde ulusal mevzuat hazırlamayı değerlendirdiği uyarısını yaptı.

Danimarka hükümeti, Ekim 2025'te 15 yaş altındakilerin "çeşitli sosyal medya platformlarını" kullanmasını yasaklamayı önereceğini duyurdu.

Avrupa Birliği dışında Norveç hükümeti, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini yasaklayacak yasa tasarısını yıl sonuna kadar sunacak.

Birleşik Krallık, 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağını 2027'nin başına kadar yürürlüğe koymayı değerlendiriyor.