Çocuklara sosyal medya yasakları yayılıyor

İngiltere'nin eski Başbakanı Keir Starmer 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağının Noel dönemine kadar onaylanmasının ve tedbirin 2027 ilkbaharında yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi.

Starmer, 8 Haziran'daki açıklamasında da İngiltere'de faaliyet gösteren büyük teknoloji firmalarının çocukların telefonlarında çıplak görüntü dolaşımını durdurmak zorunda olduğunu, aksi takdirde yasal zorunluluk getirileceğini belirtti.

Planlanan düzenlemeye göre Apple ve Google gibi şirketlerin akıllı telefon ve tabletlerde çocuklara yönelik çıplak görüntüleri tespit edip engelleyen teknik çözümler geliştirmesi ya da devreye sokması gerekecek.

Yetişkinler ise yaş doğrulama sürecinden geçerek bu tür içerikleri kaydetmeye, paylaşmaya veya görüntülemeye devam edebilecek.