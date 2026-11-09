COP31 kapsamında kritik rapor. "2026, kayıtlara geçen en sıcak 4 yıldan biri olacak"

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 9-20 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31 ) kapsamında "2026 Küresel İklim Durumu" başlıklı güncelleme raporunu paylaştı.

Olağanüstü küresel sıcaklıklar , eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyeleriyle devam eden uzun süreli eğilimin 2026'da da sürdüğüne işaret edilen raporda, son 12 senenin, kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğu ve 2026'nın, en sıcak 4 yıldan biri olacağı vurgulandı.

Raporda "2026'nın ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey sıcaklığı, sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,47 derece üzerindeydi. Ağustostan bu yana şiddetlenen ve aralık ayına kadar kayıtlara geçen en güçlü El Nino olması beklenen bu olayın, ısınmanın etkisiyle, söz konusu rakamın yıl sonuna kadar daha da artması öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.