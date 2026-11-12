COP31'e damga vurdu. Lula da Silva: Çok duygulandım

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da geçen ay yapılan kritik ikinci tur genel seçimlerden zaferle çıkan ve dördüncü kez başkan seçilen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Okuma yazma bilmeyen bir ailede doğan eski ayakkabı boyacısı 81 yaşındaki Lula da Silva, enerjisi, samimi hareketleri ve sıcakkanlılığıyla dikkat çekti.