COP31'e damga vurdu. Lula da Silva: Çok duygulandım
12.11.2026 16:24
Son Güncelleme: 12.11.2026 16:33
Brezilya'da geçen ay devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanarak dördüncü kez başkan seçilen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, COP31'de en dikkat çeken liderlerden biri oldu.
Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da geçen ay yapılan kritik ikinci tur genel seçimlerden zaferle çıkan ve dördüncü kez başkan seçilen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Okuma yazma bilmeyen bir ailede doğan eski ayakkabı boyacısı 81 yaşındaki Lula da Silva, enerjisi, samimi hareketleri ve sıcakkanlılığıyla dikkat çekti.
COP31 Liderler Zirvesi öncesi karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile içten kucaklaşmaları kameralara yansıyan Lula Da Silva, Instagram'da paylaştığı bir reels videosuyla da Antalya'da kendisine olan ilgiyi gözler önüne serdi.
Paylaşımında, COP31'de, dünyanın dört bir yanından insanlar tarafından sarılmalar, gülümsemeler ve sevgi dolu sözlerle karşılandığını belirten Brezilya Devlet Başkanı, bunun kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.
BAŞKANLIK ZAFERİ DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ
Brezilya'da sağcı rakibi Flavio Bolsonaro'ya ilk turda yenilen ancak ikinci turu kazanarak dördüncü kez devlet başkanı seçilen solcu Lula da Silva'nın bu sürpriz geri dönüşü dünyayı şaşkına çevirmişti.
Lula'nın ilk turdaki yenilgisi, neredeyse siyasetten silinmek üzere olduğu gibi bir hava yaratmıştı çünkü ülkenin demokrasi tarihinde daha önce hiçbir devlet başkanı adayı ilk turu kaybedip ikinci turu kazanamamıştı. Seçimde 64 milyondan fazla oy alan Lula da Silva, ülkede şimdiye kadar en yüksek oyla seçilen devlet başkanı oldu.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Feix Tshisekedi'yi COP31'deki konuşması sonrası sarılarak tebrik etti.