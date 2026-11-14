COP31'in ilk haftasında rekor katılım. Zirveye damga vurdular
14.11.2026 09:56
Son Güncelleme: 14.11.2026 10:02
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı, ilk haftasını liderlerin mesajları ve renkli görüntülerle tamamladı.
Antalya'da 9 Kasım 2026'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31), 120 bini aşkın kayıtla katılım rekoru kırarak ilk haftasını tamamladı.
1,1 milyon metrekarelik EXPO alanında kurulan zirvede resmi müzakereler Mavi Bölge'de, iş dünyası ve sivil toplum etkinlikleri ise Yeşil Bölge'de yürütüldü.
İlk haftada diplomatik görüşmelerin yanı sıra kulislerdeki görüntüler, teknoloji gösterileri ilgi çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i "Good morning, Maşallah, how are you?" diye karşılaması ve Palau Devlet Başkanı'nın selfie molası haftanın dikkat çeken diğer anları arasında yer aldı.
"TÜRKİYE'NİN EVLADI VE KÜRESEL BİR KAHRAMAN"
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, küresel enerji tüketiminde bugün yüzde 23 olan elektriğin payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmayı hedefleyen "35 by 35" girişimini anlattı.
Birol, "Antalya'dan dünyaya 'Gelecek elektrikte' mesajı vereceğiz" diyerek yatırımcılara ve liderlere seslendi.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un Birol için "Türkiye'nin evladı ve küresel bir kahraman." ifadelerini kullanması kulislerde geniş yer buldu.
BAKAN KURUM: GELECEĞİN YÖNÜNÜ ANTALYA'DAN BİRLİKTE TAYİN EDELİM
COP31 Başkanı sıfatıyla ev sahipliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilk haftada iş forumları, kentsel dirençlilik oturumları, Pasifik Dayanıklılık Fonu toplantıları ve yeşil finansman anlaşmalarına katıldı.
Kurum, bu temaslarda "vaatlerin değil, uygulamanın COP'u" mesajını vurguladı:
"Liderlik, sorumluluğu önce üstlenmekle anlam kazanır. Türkiye olarak BRIDGE'in ilk çalışmalarına maddi tutarlarla destek sağlayacağız. UNDP ile imzalayacağımız niyet belgesi de bu iradenin somut ifadesi olacaktır. Ülke olarak taşın altına elimizi koyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin tarihi liderlik etmenin ve köprü kurmanın tarihidir. Bugün de coğrafyalar arasında kurduğumuz köprüleri hedeflerle imkanlar, ihtiyaçlarla kaynaklar, bugünün kararlarıyla yarının refahı arasında kuruyoruz. Antalya'da Liderler Zirvesi bize dünyanın ortak bir istikamet aradığını bir kez daha gösterdi. Türkiye güven oluşturan, farklı sesleri buluşturan ve ortak iradeyi sonuca taşıyan bir merkez olarak bu istikametin şekillenmesine katkı sunuyor ve sunmaya devam edecek.
İstiyoruz ki yıllar sonra COP31 hatırlandığında Antalya, iklim diplomasisinin uygulama iradesinin güçlendiği ve güçlendirildiği bir şehir olsun. Antalya'dan dünyaya bırakacağımız en kıymetli miras ortak iradenin gerçek hayatta karşılık bulduğunu göstermek olacaktır. Türkiye'nin COP31 başkanlığı da sözün icraata, hedefin yatırıma, ortak iradenin kalıcı eserlere dönüştüğü bir dönemin adı olsun. Gelin bu köprüyü birlikte kuralım, gelin geleceğin yönünü Antalya'dan birlikte tayin edelim diyorum."
FİLİSTİN BAŞBAKANI AYAKTA ALKIŞLANDI
En anlamlı görüntülerden biri ise, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın COP31 Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada kaydedildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, anonsunda şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun.”
Filistin Başbakanı salonda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Mustafa, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti.
PAŞİNYAN'IN VİDEOLARI ÇOK KONUŞULDU
Zirvenin sosyal medyada en çok konuşulan ismi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan oldu.
Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dublin'e gitmek üzere otel odasında çantasını toplarken masadaki Anamur muzunu ceketinin cebine koyduğu anları "Antalya'yı bitirdik, toplanıyoruz" notuyla paylaştı.
Ermenistan Başbakanı'nın ince belli bardakta Türk çayı içtiği ve fonda Tarkan'ın "Şımarık" şarkısı çalarken bölge halklarına iyi dileklerini ilettiği videolar da ilgi gördü.
ÇİN PAVİLYONUNDAKİ ROBOT GÜNDEM OLDU
Çin pavilyonunda geleneksel kırmızı Çin kıyafetleri giydirilen yapay zeka destekli insansı robot ise geleneksel danslar, breakdance figürleri ve Kung Fu tekmeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Katılımcılarla tokalaşan robot ve Antalya semalarındaki dron gösterileri, zirvede ülkelerin teknoloji kapasitelerini de sergilediğini gösterdi.
"DİNOZORLARIN LOBİSİ YOKTU AMA FOSİL YAKITLARIN VAR"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya'da dikkat çekici girişimlerin gündeme getirildiğini belirtti; fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ve ormansızlaşmaya ilişkin yol haritaları, elektrifikasyonun yaygınlaştırılması çabaları, sıfır atığa yönelik küresel taahhüt, küresel elektrik şebekelerinin geliştirilmesinin hızlandırılması ve "Herkes İçin Erken Uyarı" girişiminin uygulanmasına ivme kazandırılmasını örnek gösterdi.
Çözümün en fazla sera gazı salımına neden olan ülkeler olmak üzere, üye devletlerin elinde olduğunu yineleyen Guterres, "Bu ülkeler, yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini hala mümkün kılabilmek için emisyonların derhal ve radikal biçimde azaltılması gerektiğini kabul etmelidir." ifadesini kullandı.
"Fosil yakıt lobisinin orantısız etkisiyle yüzleşmeliyiz. Gezegenimizin geleceği, onun yok edilmesinden kazanç sağlayanların koşullarına göre müzakere edilemez." diyen Guterres, hiçbir ülkenin kendisini iklim değişikliğinden tek başına koruyamayacağına dikkati çekti.
Fosil yakıtların artık dinozorlar gibi tarihe karışması gerektiğini söylerken kullandığı cümle dikkati çekti:
“Dinozorların lobisi yoktu ama fosil yakıtların var.”
Zirvenin Küresel İş Ortağı Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, salonlar arasında fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Koç, yeşil dönüşümde fosil yakıt bağımlılığından kurtulurken kritik mineraller ve teknoloji ekipmanlarında yeni bir dışa bağımlılık tuzağına düşülmemesi gerektiği uyarısını yaptı.