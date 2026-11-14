COP31'in ilk haftasında rekor katılım. Zirveye damga vurdular

COP31 Başkanı sıfatıyla ev sahipliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilk haftada iş forumları, kentsel dirençlilik oturumları, Pasifik Dayanıklılık Fonu toplantıları ve yeşil finansman anlaşmalarına katıldı.

Kurum, bu temaslarda "vaatlerin değil, uygulamanın COP'u" mesajını vurguladı:

"Liderlik, sorumluluğu önce üstlenmekle anlam kazanır. Türkiye olarak BRIDGE'in ilk çalışmalarına maddi tutarlarla destek sağlayacağız. UNDP ile imzalayacağımız niyet belgesi de bu iradenin somut ifadesi olacaktır. Ülke olarak taşın altına elimizi koyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin tarihi liderlik etmenin ve köprü kurmanın tarihidir. Bugün de coğrafyalar arasında kurduğumuz köprüleri hedeflerle imkanlar, ihtiyaçlarla kaynaklar, bugünün kararlarıyla yarının refahı arasında kuruyoruz. Antalya'da Liderler Zirvesi bize dünyanın ortak bir istikamet aradığını bir kez daha gösterdi. Türkiye güven oluşturan, farklı sesleri buluşturan ve ortak iradeyi sonuca taşıyan bir merkez olarak bu istikametin şekillenmesine katkı sunuyor ve sunmaya devam edecek.

İstiyoruz ki yıllar sonra COP31 hatırlandığında Antalya, iklim diplomasisinin uygulama iradesinin güçlendiği ve güçlendirildiği bir şehir olsun. Antalya'dan dünyaya bırakacağımız en kıymetli miras ortak iradenin gerçek hayatta karşılık bulduğunu göstermek olacaktır. Türkiye'nin COP31 başkanlığı da sözün icraata, hedefin yatırıma, ortak iradenin kalıcı eserlere dönüştüğü bir dönemin adı olsun. Gelin bu köprüyü birlikte kuralım, gelin geleceğin yönünü Antalya'dan birlikte tayin edelim diyorum."