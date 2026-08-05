Çöplükte bir gün boyunca aradılar. Servet değerindeki piyango bileti kurtarıldı

AFP'nin aktardığına göre Toscano, "Talihli, bir yakınıyla özdeşleştiği için her zaman aynı sayıları oynuyordu" dedi.

Kadın dükkandan eve döndüğünde bir aile ferdi kendisine her zaman oynadığı sayıların kazandığını söyledi. Birlikte hemen dükkana geri koştular; ancak biletin çoktan çöpe atıldığını ve çöplerin de toplandığını öğrendiler.

Bunun üzerine talihli kadın Toscano'yu aradı.

Toscano, "Bilet bir çöp kamyonu tarafından çoktan alındığı için bulma umudumuz pek olmadan biletin yolculuğunu yeniden kurguladı" diye konuştu.

Ancak şansın yardımıyla doğru kamyon tespit edildi ve araç durduruldu.

Atıkların içindeki potansiyel tehlikeli maddelerin risk oluşturduğunu belirten Toscano, arama çalışmasını yapmak üzere aracı bu konuda donanıma sahip uzman bir şirkete götürdüklerini aktardı.

Ekipler bir günden uzun süre boyunca arama yaparak çok sayıda bilet ve bilet koçanına ulaştı.