Çorapların içine gizlemişler. Bavullarda 3 bin tarantula ele geçirildi

Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı'nda, Almanya'ya gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan yolcuların bagajlarında çorapların içine gizlenmiş plastik kaplarda 3 binden fazla tarantula ele geçirildi.

Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi (SERFOR) ile gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonunda yakalanan üç yolcunun bavullarında, farklı türlere ait yumurtalar, yavru örümcekler ve yetişkin tarantulalar tespit edildi.

Yetkililer, havalimanında durdurulan şüphelilerin ikisinin Almanya, birinin ise Polonya vatandaşı olduğunu açıkladı.

Ele geçirilen canlılar arasında Peru yasalarınca koruma altında bulunan türlerin yanı sıra bilim dünyasınca henüz tanımlanmamış yeni türlerin de yer aldığı belirlendi.

BAVULLARDAN BİLİM DÜNYASININ HENÜZ KAYDETMEDİĞİ TÜRLER ÇIKTI

SERFOR bünyesinde görev yapan yaban hayatı denetim uzmanı Cora Suárez, ele geçirilen örümceklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Daily Mail gazetesine konuşan Suárez: "Kaçakçılar, bazıları bilim dünyasınca henüz tanımlanmamış farklı türleri elde etmek amacıyla son derece titiz bir seçim yapmış" dedi.

Uzmanlar, taşınan örümceklerin Pamphobeteus, Thrixopelma, Antikuna ve Avicularia cinslerine ait olduğunu saptadı.

Türler arasında bulunan ve Güney Amerika'nın en büyük tarantulalarından biri sayılan Pamphobeteus antinous'un, Peru'da hem hassas kategoride listelendiği hem de yasal koruma altında olduğu vurgulandı.

Boyu yaklaşık 25 santimetreye kadar ulaşabilen bu dev örümcek türünün tam olgunluğa iki ila üç yıl içinde eriştiği kaydedildi.

Yaban hayatı uzmanları, ele geçirilen örümceklerin Amerika kıtasına özgü "Yeni Dünya tarantulaları" grubuna girdiğini, zehirlerinin insanlar için ölümcül tehlike taşımadığını ve ısırıklarının arı sokmasına benzer etkiler gösterdiğini bildirdi.