Çorapların içine gizlemişler. Bavullarda 3 bin tarantula ele geçirildi
06.11.2026 14:29
Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı'nda, Almanya'ya gitmeye çalışan üç yolcunun bagajlarında çoraplara sarılı plastik kaplar içinde 3 binden fazla tarantula bulundu.
Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı'nda, Almanya'ya gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan yolcuların bagajlarında çorapların içine gizlenmiş plastik kaplarda 3 binden fazla tarantula ele geçirildi.
Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi (SERFOR) ile gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonunda yakalanan üç yolcunun bavullarında, farklı türlere ait yumurtalar, yavru örümcekler ve yetişkin tarantulalar tespit edildi.
Yetkililer, havalimanında durdurulan şüphelilerin ikisinin Almanya, birinin ise Polonya vatandaşı olduğunu açıkladı.
Ele geçirilen canlılar arasında Peru yasalarınca koruma altında bulunan türlerin yanı sıra bilim dünyasınca henüz tanımlanmamış yeni türlerin de yer aldığı belirlendi.
BAVULLARDAN BİLİM DÜNYASININ HENÜZ KAYDETMEDİĞİ TÜRLER ÇIKTI
SERFOR bünyesinde görev yapan yaban hayatı denetim uzmanı Cora Suárez, ele geçirilen örümceklere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Daily Mail gazetesine konuşan Suárez: "Kaçakçılar, bazıları bilim dünyasınca henüz tanımlanmamış farklı türleri elde etmek amacıyla son derece titiz bir seçim yapmış" dedi.
Uzmanlar, taşınan örümceklerin Pamphobeteus, Thrixopelma, Antikuna ve Avicularia cinslerine ait olduğunu saptadı.
Türler arasında bulunan ve Güney Amerika'nın en büyük tarantulalarından biri sayılan Pamphobeteus antinous'un, Peru'da hem hassas kategoride listelendiği hem de yasal koruma altında olduğu vurgulandı.
Boyu yaklaşık 25 santimetreye kadar ulaşabilen bu dev örümcek türünün tam olgunluğa iki ila üç yıl içinde eriştiği kaydedildi.
Yaban hayatı uzmanları, ele geçirilen örümceklerin Amerika kıtasına özgü "Yeni Dünya tarantulaları" grubuna girdiğini, zehirlerinin insanlar için ölümcül tehlike taşımadığını ve ısırıklarının arı sokmasına benzer etkiler gösterdiğini bildirdi.
EGZOTİK HAYVAN TİCARETİ ŞÜPHESİ
Güvenlik birimleri, kaçakçılık girişimine dair ilk ihbarın SERFOR'un ihbar platformuna iletilen isimsiz bir bildirim yoluyla geldiğini duyurdu.
İhbarın ardından başlatılan hızlı takip sonucu şüpheliler havalimanında durduruldu.
Örümceklerin Peru'nun Junín, Loreto, Cajamarca, Cusco ve La Libertad gibi farklı bölgelerinden toplandığı tespit edildi.
Bavullardaki plastik kapların her birinin, farklı türlerin takibini kolaylaştırmak amacıyla etiketlenmiş çorapların içine sarıldığı görüldü.
Kapların bir kısmının yetişkin örümcekleri barındıracak büyüklükte olduğu, daha küçük kutularda ise yüzlerce yumurta ve yavru tarantulanın taşındığı kayıtlara geçti.
Yetkililer, örümceklerin koleksiyonculara ulaştırılmak, bilimsel araştırmalarda kullanılmak ya da egzotik evcil hayvan pazarında satılmak üzere kaçırıldığını değerlendiriyor.
SERFOR yetkilileri, bilimsel yayınlar üzerinde yaptıkları hızlı taramada yakalanan Avrupalı yolculardan birinin tarantula araştırmacısı olabileceğini tespit etti.
ZANLILAR İÇİN YEDİ YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Gözaltına alınan üç şüpheli, Peru Ulusal Polisi bünyesindeki çevre suçları birimi ekiplerince adli makamlara sevk edildi.
Şüpheliler hakkında Çevre İhtisas Savcılığı (FEMA) tarafından resmi ceza soruşturması yürütülüyor.
Peru mevzuatına göre yaban hayvanlarının gerekli izinler olmadan doğadan toplanması yasa dışı yaban hayatı kaçakçılığı suçu kapsamına giriyor.
Ülkede bu suç genel olarak üç ila beş yıl hapis cezası öngörürken, koruma altındaki türlerin kaçırılması durumunda ceza süresi yedi yıla kadar yükseliyor.