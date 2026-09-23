Cumhurbaşkanı Erdoğan tabanca hediye etmişti. Polonya lideri Nawrocki'den kılıç hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah NATO Zirvesi'nin ardından da çok konuşuldu.

Hediye, Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim gücünü ve yerli silah üretimini göstermek amacıyla seçilmişti. Ancak liderlerin büyük çoğunluğu ülkelerine götürmekte bazı lojistik sıkıntılar yaşadı.

Üretimi duran ve piyasada az bulunan Gümüşay .357 Magnum silah meraklıları arasında nadir bir koleksiyon parçası olarak kabul ediliyor.

Hediyeyi alan liderlerin çoğu, ülkelerinde müzelerde sergileme kararı aldı.