Cumhurbaşkanı Erdoğan tabanca hediye etmişti. Polonya lideri Nawrocki'den kılıç hediyesi
23.09.2026 11:12
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kılıç hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlere kişiselleştirilmiş tabanca hediye etmişti.
İKİ LİDERDEN SIRA DIŞI HEDİYELEŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya geldi.
Görüşmede Nawrocki'nin Erdoğan'a törensel bir kılıç hediye etmesi dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nawrocki'nin görüşmesinde Türkiye-Polonya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
TABANCAYA KARŞILIK KILIÇ HEDİYESİ
Nawrocki'nin hediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında Polonya liderine verdiği sıra dışı hediyeyi yeniden gündeme getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderlere isimlerinin işlendiği Gümüşay marka revolverlar ve mühimmat hediye etmişti. Nawrocki'ye verilen kişiselleştirilmiş tabanca da gerekli gümrük işlemlerinin ardından Polonya'ya götürülmüştü.
HEDİYE SİLAH DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah NATO Zirvesi'nin ardından da çok konuşuldu.
Hediye, Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim gücünü ve yerli silah üretimini göstermek amacıyla seçilmişti. Ancak liderlerin büyük çoğunluğu ülkelerine götürmekte bazı lojistik sıkıntılar yaşadı.
Üretimi duran ve piyasada az bulunan Gümüşay .357 Magnum silah meraklıları arasında nadir bir koleksiyon parçası olarak kabul ediliyor.
Hediyeyi alan liderlerin çoğu, ülkelerinde müzelerde sergileme kararı aldı.