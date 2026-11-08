Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da. "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz"
08.11.2026 10:53
Son Güncelleme: 08.11.2026 16:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Kasım Zafer Günü için gittiği Azerbaycan'da mevkidaşı İlham Aliyev ile görüştü. Liderler görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında birlik mesajları verdi.
ERDOĞAN: BİRLİĞİMİZ YARINLARA IŞIK TUTUYOR
Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü için Karabağ'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'daki ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"-Tüm Karabağ şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Karabağ zaferi tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı. Azerbaycan ile kardeşliğimiz çok daha ötededir. Birliğimiz yarınlara ışık tutuyor. Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz. Beraberliğimiz hep daim olacak.
-Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği, müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını aralamıştır.
-15 Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaklardır. Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz.
-Azerbaycan'ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz. Sözlerime son verirken, özellikle bugün buraya gelmemiz esnasında 7 ayrı tünelden geçtik. Bu yedi tünel, bölgede altyapı çalışmasının ne denli başarılı olduğunu ortaya koydu. Şuşa'ya gelirken nereden nereye geldik, bunun bahtiyarlığı içindeyiz. Umarım bir başka gelişimizde Şuşa bir başka farklı olacak çünkü bu işe inanmış, başını koymuş bir lider ve bir kadro var. Bu lider ve bu kadro aynı inançla yoluna devam ediyor."
ALİYEV: BİRLİĞİMİZ VE KARDEŞLİĞİMİZ SARSILMAZDIR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve kardeşliğin sarsılmaz olduğunu vurgulayarak, "Bunu sarsmak isteyenler arzularına hiçbir zaman ulaşamayacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Günü'nde kendileriyle birlikte olmasının Azerbaycan halkını sevindirdiğini belirten Aliyev, Erdoğan'a teşekkür etti.
Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sırasında Erdoğan'ın ve kardeş Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatarak, "Savaşın ilk saatlerinde yaptığınız açıklama ve benimle gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmesi bütün dünyaya kardeş Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Açıklamanız bize ilave güç ve moral verdi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye onun yanındadır" sözlerini hatırlatan Aliyev, bu tarihi sözlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayarak, "Azerbaycan halkı bunu çok iyi biliyor ve bu nedenle şahsen size ve kardeş Türk halkına minnettardır. Gösterdiğiniz siyasi ve manevi destek moralimizi daha da artırdı." ifadelerini kullandı.
Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nın Türkiye ile Azerbaycan birliğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin resmen müttefiklik seviyesine yükseldiğini hatırlattı.
İki ülkenin bu beyannameden önce de her zaman müttefik olduğunu söyleyen Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır. Dünyada bizim kadar birbirine bağlı halklar ve devletler yoktur. Bu bizim büyük servetimizdir. Şuşa Beyannamesi yalnızca bu tarihi ve kültürel ilişkileri resmi bir çerçeveye oturtmuştur. Bizi birleştiren ortak tarihimiz, etnik köklerimiz, dilimiz, edebiyatımız ve manevi değerlerimizdir. Bu büyük bir servettir. Bugün devletler arası ilişkiler de bu servet ve güçlü temel üzerinde gelişmektedir." diye konuştu.
Aliyev, "Birliğimiz ve kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler arzularına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Biz iki halk, her şeyden önce de iki lider olarak bu serveti koruyoruz. Hiç kimsenin aramıza girmesine ya da kendi kişisel çıkarları uğruna birliğimize, kardeşliğimize ve dayanışmamıza gölge düşürmesine izin vermeyiz." dedi.
“BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ”
Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük güce dönüştüğünü ve dünya çapındaki meselelerde de söz sahibi olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye'nin güçlü ekonomisi, güçlü sanayi potansiyeli ve siyasi ağırlığı bugün bir gerçektir. Bu bizi çok sevindiriyor ve bizi de güçlendiriyor. Azerbaycan da son yıllarda büyük bir kalkınma sürecinden geçmiştir ve bugün bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Birlikte çok daha güçlüyüz. Geniş bir coğrafyayı kapsayan bölgede Türkiye-Azerbaycan birliği önemli etkendir. Bu istikrar, işbirliği ve güvenlik etkenidir." ifadelerini kullandı.
Aliyev sözlerini, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yoğun programına rağmen bu Zafer Günü'nde burada, Karabağ'da bulunması bütün dünyaya birliğimizi bir kez daha gösteriyor. Bu birliğin ebedi olacağına eminim. Türkiye'de de Azerbaycan'da da hiç kimsenin bu konuda şüphesi yoktur. Geçmişte de birlikteydik, savaş döneminde de birlikteydik, bugün de birlikteyiz ve gelecekte de birlikte olacağız. Bu tarihi ziyaretin temel sonucunun tam da söylediğim gibi olduğunu düşünüyorum. Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır." şeklinde tamamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Erdoğan, havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Azerbaycanlı ve Türk yetkililer tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından kol kola yürüyen Erdoğan ve Aliyev, kendilerini bekleyen heyetleri selamladı.
Havalimanındaki karşılamanın ardından Şuşa'ya geçen Erdoğan, burada Valilik binası önünde resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev ikili görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın ayrıca Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi'deki Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek anıtlara çelenk bırakması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımla da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı. Erdoğan mesajında, “Karabağ’ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6’ncı yıl dönümünü, dost ve kardeş Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu büyük zaferi kanı ve canıyla var eden, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.” dedi.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN ZAFER GÜNÜ İÇİN TEBRİK PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da X hesabından yayımladığı mesajla Azerbaycan Zafer Günü'nü tebrik etti.
Duran, mesajında, "Karabağ Zaferi, Can Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne kavuşma iradesinin, azminin ve kararlılığının tarihî nişanesidir. 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’nü kutluyor; Karabağ’ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
HEYETTE KİMLER VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "KARDEŞLİĞİN AŞAMAYACAĞI ENGEL YOK" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirdiği Güney Kore temaslarının ardından dönüş yolunda yaptığı açıklamada 8 Kasım Zafer Günü'nde Azerbaycan'a bir ziyarette bulunacağını duyurmuş ve “Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evvelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur.” ifadelerini kullanmıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E ZAFER GÜNÜ MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının yeniden özgürlüğüne kavuşmasının 6. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Zafer Günü dolayısıyla Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik etti.
Erdoğan tebrik mektubunda şunlara yer verdi:
“Büyük zafer ile taçlandırılan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için de bir gurur kaynağı haline gelmiştir. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır.”
Türkiye ve Azerbaycan’ın Şuşa Beyannamesi ile pekişen "Tek millet, iki devlet" anlayışına dayalı kardeşlik bağlarının önemine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:
“Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Güney Kafkasya artık bir çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak anılmaktadır. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz Kardeşim, bu vesileyle Zat-ı Alinize sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına ise müreffeh ve huzurlu bir gelecek diliyor, en içten selam ve dileklerimi iletiyorum.”
8 KASIM ZAFER GÜNÜ BUGÜN KUTLANIYOR
Azerbaycan, Karabağ'da 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren 2. Karabağ Savaşı’nın 6. yıl dönümünü bugün kutluyor.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020’de Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım’da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti.
Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü’nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev’in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.