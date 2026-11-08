Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Günü için Azerbaycan'da. Aliyev havalimanında karşıladı
08.11.2026 10:53
Son Güncelleme: 08.11.2026 13:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından havalimanında karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Erdoğan, havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Azerbaycanlı ve Türk yetkililer tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından kol kola yürüyen Erdoğan ve Aliyev, kendilerini bekleyen heyetleri selamladı.
İKİ LİDER ŞUŞA'DA BİR ARAYA GELECEK
Erdoğan'ın, havalimanındaki karşılamanın ardından Şuşa'ya geçmesi bekleniyor. Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın, görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yapması planlanıyor.
Erdoğan'ın ayrıca Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi'deki Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek anıtlara çelenk bırakması bekleniyor.
HEYETTE KİMLER VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gittiği Azerbaycan'a Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
İki liderin görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini çeşitli yönleriyle değerlendirecekleri, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri istişare edecekleri bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa Valiliği'nde resmi törenle karşılanacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek, Hocalı Soykırım Anıtı'nı ve müzeyi ziyaret edecek, Hankendi Zafer Anıtı'na ziyarette bulunacak ve resmi yemeğe katılacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "KARDEŞLİĞİN AŞAMAYACAĞI ENGEL YOK" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirdiği Güney Kore temaslarının ardından dönüş yolunda yaptığı açıklamada 8 Kasım Zafer Günü'nde Azerbaycan'a bir ziyarette bulunacağını duyurmuş ve “Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evvelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur.” ifadelerini kullanmıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E ZAFER GÜNÜ MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının yeniden özgürlüğüne kavuşmasının 6. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Zafer Günü dolayısıyla Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik etti.
Erdoğan tebrik mektubunda şunlara yer verdi:
“Büyük zafer ile taçlandırılan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için de bir gurur kaynağı haline gelmiştir. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır.”
Türkiye ve Azerbaycan’ın Şuşa Beyannamesi ile pekişen "Tek millet, iki devlet" anlayışına dayalı kardeşlik bağlarının önemine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:
“Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Güney Kafkasya artık bir çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak anılmaktadır. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz Kardeşim, bu vesileyle Zat-ı Alinize sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına ise müreffeh ve huzurlu bir gelecek diliyor, en içten selam ve dileklerimi iletiyorum.”
8 KASIM ZAFER GÜNÜ BUGÜN KUTLANIYOR
Azerbaycan, Karabağ'da 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren 2. Karabağ Savaşı’nın 6. yıl dönümünü bugün kutluyor.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020’de Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım’da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti.
Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü’nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev’in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.