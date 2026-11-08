Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Günü için Azerbaycan'da. Aliyev havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu gönderdi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının yeniden özgürlüğüne kavuşmasının 6. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Zafer Günü dolayısıyla Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik etti.

Erdoğan tebrik mektubunda şunlara yer verdi:

“Büyük zafer ile taçlandırılan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için de bir gurur kaynağı haline gelmiştir. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır.”

Türkiye ve Azerbaycan’ın Şuşa Beyannamesi ile pekişen "Tek millet, iki devlet" anlayışına dayalı kardeşlik bağlarının önemine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Güney Kafkasya artık bir çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak anılmaktadır. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz Kardeşim, bu vesileyle Zat-ı Alinize sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına ise müreffeh ve huzurlu bir gelecek diliyor, en içten selam ve dileklerimi iletiyorum.”