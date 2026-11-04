Cumhuriyetçiler için para akıtmıştı. Elon Musk seçim yenilgisini tiye aldı

Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına sağladığı devasa kaynakla dikkat çeken Musk, bu süreçte rekor harcamalara imza attı.

The New York Times gazetesinin analizine göre Musk, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti'ye 474 milyon dolar aktardı.

Bu tutarın, kendi adaylık sürecini şahsi servetiyle finanse eden zengin siyasetçiler hariç tutulduğunda, tek bir seçim döneminde bir kişi tarafından yapılan en yüksek bağış olduğu kaydedildi.

Farklı medya kuruluşları da benzer mali tablolara işaret etti.

Reuters haber ajansı Musk'ın harcamalarının 445 milyon dolar olduğunu bildirdi .

Ajansın haberinde ayrıca Michael Bloomberg ve George Soros gibi Demokrat Parti'yi destekleyen önde gelen milyarderlerin toplam harcamalarının dahi Musk'ın tek başına ayırdığı bütçenin yarısına ulaşamadığı belirtildi.

Ağustos ayında ara seçimlerde Cumhuriyetçileri desteklemek için en az 100 milyon dolar harcama niyetini duyuran Musk, bu bütçenin önemli bir bölümünü seçmen katılımını artırmaya yönelik çalışmalara tahsis etti.