Cumhuriyetçiler için para akıtmıştı. Elon Musk seçim yenilgisini tiye aldı
04.11.2026 15:38
Son Güncelleme: 04.11.2026 15:38
ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilere yaklaşık yarım milyar dolar bağışlayan Elon Musk, partisinin yenilgisi karşısında uzay lazerleri esprisi yaptı.
ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları açıklanırken, Cumhuriyetçi Parti'ye yüz milyonlarca dolarlık mali destek sağlayan Amerikalı milyarder Elon Musk, sandıktan çıkan tabloyu sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla değerlendirdi.
Sayım işlemleri sürerken gelen veriler, Demokrat Parti'nin Kongre'nin her iki kanadında da üstünlüğü ele geçirdiğine işaret ediyor.
Musk, X platformundaki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünüşe göre seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu kez işe yaramadı.🤷♂️" ifadesini kullandı.
MİLYARDERDEN REKOR SEÇİM HARCAMASI
Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına sağladığı devasa kaynakla dikkat çeken Musk, bu süreçte rekor harcamalara imza attı.
The New York Times gazetesinin analizine göre Musk, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti'ye 474 milyon dolar aktardı.
Bu tutarın, kendi adaylık sürecini şahsi servetiyle finanse eden zengin siyasetçiler hariç tutulduğunda, tek bir seçim döneminde bir kişi tarafından yapılan en yüksek bağış olduğu kaydedildi.
Farklı medya kuruluşları da benzer mali tablolara işaret etti.
Reuters haber ajansı Musk'ın harcamalarının 445 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Ajansın haberinde ayrıca Michael Bloomberg ve George Soros gibi Demokrat Parti'yi destekleyen önde gelen milyarderlerin toplam harcamalarının dahi Musk'ın tek başına ayırdığı bütçenin yarısına ulaşamadığı belirtildi.
Ağustos ayında ara seçimlerde Cumhuriyetçileri desteklemek için en az 100 milyon dolar harcama niyetini duyuran Musk, bu bütçenin önemli bir bölümünü seçmen katılımını artırmaya yönelik çalışmalara tahsis etti.
KONGRE YARIŞINDA ERKEN SONUÇLAR DEMOKRATLARIN GALİBİYETİNE İŞARET EDİYOR
The Wall Street Journal gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın tabanını oluşturan seçmenlerin geleneksel olarak yalnızca başkanlık seçimlerinde oy kullanma eğiliminde olduğu, ayrılan fonların ise ara seçimlerde bu kitleyi sandığa taşımayı amaçladığı aktarıldı.
Öte yandan gazete, Musk'ın ara seçimler öncesindeki siyasi hareketliliğini ocak ayında artırdığına da dikkati çekti.
Habere göre Musk, Mitch McConnell'ın ayrılışının ardından Kentucky eyaletinden senatör adayı olan Cumhuriyetçi Nate Morris'e söz konusu dönemde 10 milyon dolarlık doğrudan destek vermişti.
ABD genelinde 3 Kasım tarihinde düzenlenen Kongre ara seçimleri kapsamında Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, 100 sandalyeli Senato'nun ise 35 üyesi için oy kullanıldı.
Seçmenler aynı zamanda 36 eyaletin valisini, bölgesel yasama meclisi üyelerini ve yerel idarecileri belirlemek için sandık başına gitti.
Yetkililer, ülke genelinde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini ifade ediyor.
Öte yandan, seçim analizi yapan Decision Desk HQ (DDHQ) platformunun TSİ 10.00 itibarıyla paylaştığı ilk verilere göre, Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde 233, Senato'da ise 54 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.
Cumhuriyetçiler ise Temsilciler Meclisi'nde 143, Senato'da ise 44 sandalyede kaldı.