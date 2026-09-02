Danimarka, Grönland için milyarlarca dolar ayırdı

Söz konusu tatbikat, NATO'nun bölgedeki varlığını tahkim etmek ve Trump'ın Grönland'a dair açıklamalarının ardından ittifak içindeki gerilimi azaltmak amacıyla bu yıl başlatılan "Arctic Sentry" (Arktik Nöbetçisi) misyonunun bir parçasını oluşturuyor.

Arktik'teki en büyük askeri varlığa sahip olan Rusya, NATO'nun bölgede artan faaliyetlerini doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak nitelendirip bu adımların çatışma riskini yükselttiğini açıkladı.

Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan bölgede Çin de faaliyetlerini çoğunlukla Moskova ile ortaklık kurarak artırdı.