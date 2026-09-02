Danimarka, Grönland için milyarlarca dolar ayırdı
02.09.2026 12:33
Danimarka, ABD'nin adayı satın alma taleplerinin ardından Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirmek amacıyla Grönland'a ilk kez zorunlu askerlik kapsamındaki birliklerini sevk etti.
Danimarka, ABD'nin Grönland'ı satın alma yönündeki taleplerinin ardından Arktik bölgesindeki askeri varlığını artırmak amacıyla yakın tarihte ilk kez adaya zorunlu askerlik kapsamındaki birliklerini sevk etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek ve Kopenhag yönetimini Arktik savunmasını ihmal etmekle suçlayarak Danimarka'ya bağlı özerk adayı satın alma girişimlerini defalarca yinelemişti.
Danimarka ve Grönland yönetimleri ise bu talebi daha önce reddetmişti.
Grönland'a gönderilen askerler, Danimarka'nın krallığın stratejik açıdan en kritik ve zorlu bölgelerinden birinde görev yapabilecek personel yetiştirmeyi amaçlayan yeni ve genişletilmiş zorunlu askerlik programının ilk grubunda yer alıyor.
19 yaşındaki zorunlu asker David, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Burada bulunmamız yalnızca kendimizi düşünmediğimizi, aynı zamanda Grönland halkını da düşündüğümüzü gösteren bir varlık işaretidir" dedi.
ARKTİK SAVUNMASI İÇİN MİLYARLARCA DOLARLIK KAYNAK
Danimarka Savunma Bakanı'nın bölgeye uzun yıllar boyunca yetersiz yatırım yapıldığını kabul etmesinin ardından Kopenhag yönetimi, Arktik savunmasını güçlendirmek için milyarlarca dolar kaynak sağlama taahhüdünde bulundu.
Bölük komutanı Yüzbaşı Laura Jepsen, misyona ilişkin değerlendirmesinde, "Elbette Grönland hakkındaki stratejik iletişimin daha büyük bir parçasını oluşturuyoruz. Ancak buradaki rolümüz zorunlu askerlerin eğitimine devam etmek ve Arktik arazisi ile ikliminde eğitim tecrübesi kazanmaktır" ifadelerini kullandı.
Askerler, Danimarka ordusunun aşırı soğuk hava koşullarında muharebe ve hayatta kalma eğitimlerini kapsayan "Arctic Endurance" (Arktik Dayanıklılığı) tatbikatında görev alıyor.
Söz konusu tatbikat, NATO'nun bölgedeki varlığını tahkim etmek ve Trump'ın Grönland'a dair açıklamalarının ardından ittifak içindeki gerilimi azaltmak amacıyla bu yıl başlatılan "Arctic Sentry" (Arktik Nöbetçisi) misyonunun bir parçasını oluşturuyor.
Arktik'teki en büyük askeri varlığa sahip olan Rusya, NATO'nun bölgede artan faaliyetlerini doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak nitelendirip bu adımların çatışma riskini yükselttiğini açıkladı.
Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan bölgede Çin de faaliyetlerini çoğunlukla Moskova ile ortaklık kurarak artırdı.