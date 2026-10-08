Davada gizlilik kalktı. "TikTok gençler üzerinde deney yaptı" iddiası

New York'ta süren davadaki iddialara göre TikTok, kullanıcıların sitede ne kadar süre kaldığını ve bunun reklam gelirlerine etkisini incelemek amacıyla, "Algo Refresh" özelliğini alanlar ve almayanları kıyaslamak üzerinde 2023 yılında binlerce kullanıcı üzerinde tekrar tekrar deneyler yaptı.

Gizliliği yeni kaldırılan bazı dosyalarda TikTok'un, daha önce Bloomberg’in bir haberinde de yer verildiği üzere ayrı bir deney daha yürüttüğü ve bu deneylerde şirketin, rastgele seçtiği kullanıcıların hesaplarında zararlı içeriklere maruz kalmalarını sınırlayan güvenlik özelliklerini kapattığı savunuluyor.

Bloomberg’deki haberde, bu deneylerin bir mağduru olan New Yorklu bir genç erkek çocuğun, uygulama akışında önüne düşen kendine kendine zarar verme ve intiharla ilgili içerikler nedeniyle canına kıydığı belirtilmişti.

Şirket geçen ay, Alabama'da duruşma aşamasına gelen ilk eyalet davasında mahkeme ile anlaşmaya vararak eyaletteki gençler için platformun işleyişini değiştirmeyi ve 300 milyon dolara kadar ödeme yapmayı kabul etmişti.