Davada gizlilik kalktı. "TikTok gençler üzerinde deney yaptı" iddiası
08.10.2026 09:55
Sosyal medya platformu Tiktok'un, yürüttüğü bir deney kapsamında, uygulamanın güvenlik özelliğini açmak isteyen genç ve çocuklara, bu özelliğin tamamen işlevsiz bir versiyonunu sunduğu öne sürüldü.
ÖZELLİĞİ AÇTIKLARINI SANIP AÇAMAMIŞLAR
ABD'nin New York eyaletinde devam eden TikTok davası kapsamında gizliliği kaldırılan dava dosyalarına göre TikTok, seçtiği binlerce genç ve çocuk kullanıcı üzerinde bir "güvenlik deneyi" yürüttü.
Deney kapsamında, “önerilen paylaşımları” sıfırlamaya ve istenmeyen zararlı içerikleri engellemeye yarayan "Algo Refresh" (Algoritma Yenileme) özelliğini aktif hale getirmek isteyen bu yaş grubundaki kullanıcılara, özelliğin "hayalet" bir versiyonu sunuldu.
Davadaki iddialara göre bu özelliği açtıklarını sanan çocuklar aslında tamamen sahte bir tuşa basmış ve uygulamada bu özellik devreye girmemişti. Dolayısıyla, özelliğin gerçek versiyonunu açmalarına olanak tanınan kullanıcıların aksine, "hayalet deney"in mağduru gençlerin ekrandaki sosyal medya akışlarında hiçbir değişiklik olmamıştı.
"HAYALET DENEYLER"
Reuters'In haberine göre, ABD'nin çeşitli eyaletlerinde açılan 20'den fazla davada TikTok, bu platformu çocukları bağımlı hale getirecek ve kullanıcıları buranın güvenli bir yer olduğuna inandıracak şekilde tasarlamakla suçlanıyor.
Üzerindeki gizlilik kararı yeni kaldırılan "hayalet deneyler" de söz konusu davalardan birini oluşturuyor.
TikTok firması, operasyonlarının kamuoyu tarafından öğrenilmemesini konusunda bastırdığı için, bu davalardaki dosyalar hakkında ya tam bir gizlilik kararı alınıyor ya da içeriklerde ciddi düzeltmeler yapılıyor.
TİKTOK İDDİALARI REDDEDİYOR
New York'ta devam eden davada, güvenliği birinci öncelikleri olarak sunan ve çocuklar için uygun bir platform olduğunu iddia eden TikTok'un, göz göre göre bazı kullanıcı gruplarının "Algo Refresh" gibi belirli güvenlik araçlarına erişimini engellediği iddia ediliyor.
Bir TikTok sözcüsü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Platformumuzda sürekli geliştirmeler yapıyoruz; bu da çoğu şirket gibi, deneyimi doğrulamak ve gerçek hayatta nasıl çalıştıklarını anlamak için düzenli bir şekilde, yeni ürün ve özellikleri test ettiğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
TikTok firması, dava dosyasındaki bütün suçlamaları redderek, genç kullanıcıların güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu iddia ediyor.
"GÜVENLİK ÖZELLİĞİNİN ÇALIŞMAMAMASI İNTİHARA NEDEN OLDU" İDDİASI
New York'ta süren davadaki iddialara göre TikTok, kullanıcıların sitede ne kadar süre kaldığını ve bunun reklam gelirlerine etkisini incelemek amacıyla, "Algo Refresh" özelliğini alanlar ve almayanları kıyaslamak üzerinde 2023 yılında binlerce kullanıcı üzerinde tekrar tekrar deneyler yaptı.
Gizliliği yeni kaldırılan bazı dosyalarda TikTok'un, daha önce Bloomberg’in bir haberinde de yer verildiği üzere ayrı bir deney daha yürüttüğü ve bu deneylerde şirketin, rastgele seçtiği kullanıcıların hesaplarında zararlı içeriklere maruz kalmalarını sınırlayan güvenlik özelliklerini kapattığı savunuluyor.
Bloomberg’deki haberde, bu deneylerin bir mağduru olan New Yorklu bir genç erkek çocuğun, uygulama akışında önüne düşen kendine kendine zarar verme ve intiharla ilgili içerikler nedeniyle canına kıydığı belirtilmişti.
Şirket geçen ay, Alabama'da duruşma aşamasına gelen ilk eyalet davasında mahkeme ile anlaşmaya vararak eyaletteki gençler için platformun işleyişini değiştirmeyi ve 300 milyon dolara kadar ödeme yapmayı kabul etmişti.