Değeri 20 milyar dolar. FIFA'nın tarihi planı tepki çekti, UEFA ayakta

FIFA Başkanı Gianni Infantino, elde edilecek gelirin futbolun küresel gelişimi için kullanılacağını söyledi.

Infantino, yeni model sayesinde altyapı yatırımları, antrenör eğitimi, milli takımlar, kadın futbolu ve amatör futbol projeleri için üye federasyonlara daha fazla finansman sağlanacağını belirtti.

Plana göre üye federasyonlar altyapı ve gelişim projelerinde kullanılmak üzere 20 milyon dolara kadar tek seferlik destek alabilecek. Bu tutarın 2035-2038 döneminde 24 milyon dolara çıkarılması öngörülüyor.

FIFA ayrıca yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarı olacağını, futbolun yönetimi, takvim, turnuvalar ve sportif kararlar üzerindeki tüm yetkinin FIFA'da kalacağını vurguladı.