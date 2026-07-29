Değeri 20 milyar dolar. FIFA'nın tarihi planı tepki çekti, UEFA ayakta
29.07.2026 11:29
FIFA, Dünya Kupası ve diğer organizasyonlarını yönetecek 20 milyar dolar değerindeki yeni bir şirket kurarak hisselerini yatırımcılara açmayı planladığını duyurdu. UEFA ise plana sert tepki göstererek, "Futbolun ruhu satılık değil." açıklaması yaptı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası ve diğer organizasyonlarının ticari faaliyetlerini yürütecek yaklaşık 20 milyar dolar değerinde yeni bir iştirak kurmayı ve bu şirketin hisselerinin yüzde 20'sine kadarını dış yatırımcılara açmayı planladığını duyurdu.
FIFA'nın "FIFA Forward Enterprise" adını vereceği şirket, Dünya Kupası başta olmak üzere organizasyonların ticari operasyonlarını yönetecek.
Kuruluşun kontrolü FIFA'da kalacak ancak azınlık hisselerinin satışıyla 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlanması hedefleniyor.
YATIRIMCILARIN BAŞINDA JOSHUA KUSHNER VAR
FIFA, yatırımcı grubuna girişim sermayesi şirketi Thrive Capital bünyesindeki Thrive Eternal fonunun liderlik etmesinin beklendiğini açıkladı.
Fonun kurucusu Joshua Kushner, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi. FIFA ise Jared Kushner'ın yatırımcılar arasında yer almayacağını belirtti.
Süreçte JPMorgan danışmanlık yaparken, eski Liberty Media CEO'su Greg Maffei de ticari danışman olarak görev alıyor.
FIFA: "AMAÇ FUTBOLA DAHA FAZLA KAYNAK SAĞLAMAK"
FIFA Başkanı Gianni Infantino, elde edilecek gelirin futbolun küresel gelişimi için kullanılacağını söyledi.
Infantino, yeni model sayesinde altyapı yatırımları, antrenör eğitimi, milli takımlar, kadın futbolu ve amatör futbol projeleri için üye federasyonlara daha fazla finansman sağlanacağını belirtti.
Plana göre üye federasyonlar altyapı ve gelişim projelerinde kullanılmak üzere 20 milyon dolara kadar tek seferlik destek alabilecek. Bu tutarın 2035-2038 döneminde 24 milyon dolara çıkarılması öngörülüyor.
FIFA ayrıca yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarı olacağını, futbolun yönetimi, takvim, turnuvalar ve sportif kararlar üzerindeki tüm yetkinin FIFA'da kalacağını vurguladı.
UEFA'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Plan, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın sert eleştirilerine neden oldu.
UEFA yaptığı açıklamada, FIFA'nın futbol yönetiminin asla geçmemesi gereken bir çizgiyi aştığını savundu.
Açıklamada, "Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir. Futbol hiçbirimizin mülkü değil, FIFA'nın satabileceği bir şey de değil." ifadeleri kullanıldı.
UEFA, ulusal federasyonları, ligleri, kulüpleri, futbolcuları ve taraftarları da plana karşı tavır almaya çağırdı.
TEPKİLER UEFA İLE SINIRLI KALMADI
İngiltere Başbakanı Andy Burnham da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda plana tepki gösterdi.
Burnham, "Dünya Kupası bir ürün değildir. Dünyanın en büyük spor organizasyonu kimsenin satabileceği bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.
Notre Dame Üniversitesi Spor Ekonomisi Uzmanı Richard Sheehan ise planı mevcut FIFA yönetiminin "para toplama hamlesi" olarak nitelendirdi.
KARARI FIFA ÜYELERİ VERECEK
FIFA Sözcüsü, teklifin kısa süre içinde FIFA Konseyi ile 211 üye federasyonun değerlendirmesine sunulacağını açıkladı.
Planın hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin son kararı ise FIFA'nın üye federasyonları verecek.