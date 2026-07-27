Değeri 520 milyar dolara ulaştı. Yapay zeka çılgınlığı Çinli çip üreticisine yaradı
27.07.2026 16:04
Çin'in önde gelen bellek çipi üreticisi CXMT, borsadaki ilk işlem gününde yüzde 500'ün üzerinde değer kazanarak ülkenin en değerli şirketi konumuna yükseldi. Yapay zeka veri merkezlerine yönelik küresel çip talebi pazarda ciddi bir tedarik sıkıntısı yaratırken üretici firmaların iş hacmini artırıyor.
Çin'in önde gelen bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT), pazartesi günü borsadaki ilk işlem gününde yüzde 500'den fazla değer kazanarak ülkenin en değerli şirketi haline geldi.
Yapay zekaya güç veren veri merkezlerini inşa etme yarışı, küresel çapta büyük bir bellek çipi kıtlığını tetikledi ve bu ürünleri üreten şirketlerin iş hacminde büyük artış sağladı.
Dünya genelinde DRAM bellek çipi pazarında yaklaşık yüzde 8'lik payla dördüncü sırada yer alan CXMT; Güney Koreli Samsung Electronics, SK Hynix ve ABD'li dev Micron ile rekabet etmeyi hedefliyor.
Şirketin hisseleri sabah saatlerinin ortasında yüzde 500'ün üzerinde artış göstererek piyasa değerini 3,5 trilyon yuana (520 milyar dolar) taşıdı. Bu tablo ile CXMT, dev banka ICBC'yi geride bırakıp Çin'in en değerli şirketi ünvanını elde etti.
Çinli uzman web sitesi eetrend.com'un kurucusu Zhang Guobin, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Çin sadece kenardan izleyen bir gözlemci olmak yerine ilk kez masadaki yerini alıyor" dedi.
Zhang, bu halka arzı "küresel depolama endüstrisi haritasında ve Çin yarı iletken sektörünün gelişim çizgisinde bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
Çin, ABD ile girdiği yapay zeka yarışındaki konumunu güçlendirmek için giderek daha fazla yerli donanıma bel bağlıyor.
Bloomberg News'ün haberine göre, ülkenin doğusundaki Anhui bölgesinde yer alan CXMT, bu dev halka arzda 66,6 milyar yuan (9,8 milyar dolar) kaynak sağladı.
Bu miktar, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) şirketinin 2020 yılında topladığı 46,3 milyar yuanı geçerek Çin'de bir teknoloji hisse satışı esnasında elde edilen en yüksek rakam oldu.
Gelişmiş bellek çipleri, Nvidia gibi devlerin ürettiği güçlü veri işleme yarı iletkenlerinin yanı sıra yapay zeka sunucularındaki kritik rolleri nedeniyle dünya genelinde yoğun talep görüyor.
Bu da laptoplar, telefonlar ve diğer elektronik cihazlarda kullanılan standart DRAM çiplerinde büyük kıtlık yaratıyor ve fiyatları yukarı çekiyor.
Tedarik sıkıntısını hisseden ABD'li teknoloji devi Apple'ın, ürünlerinde kullanmak üzere CXMT imalatı DRAM çiplerini test ettiği aktarılıyor.
2016 yılında kurulan CXMT, ABD'li şirketlerin kendisiyle ticaret yapmasını engellemese de Pentagonda askeri bağlantıları olduğu ileri sürülen Çinli şirketler listesinde yer alıyor.
Yapay zeka patlamasından hisseleri büyük kazanç sağlayan tek bellek çipi üreticisi CXMT değil.
Bu ayın başlarında SK Hynix hisseleri, Wall Street'teki ilk işlem gününde yüzde 13 yükselerek dünyanın en büyük hisse satışlarından birini tamamladı. Şirketin Seul'deki Kospi endeksindeki piyasa değeri mayıs ayında 1 trilyon doları aştı.
Bu eşik yakın zamanda Samsung Electronics ve ABD'li çip üreticisi Micron tarafından da geçildi.
Yapay zeka sektörü, bu üç bellek çipi firmasını neredeyse tamamı Amerikalı şirketlerden oluşan yaklaşık bir düzinelik özel kulübe dahil etti.