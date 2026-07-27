Değeri 520 milyar dolara ulaştı. Yapay zeka çılgınlığı Çinli çip üreticisine yaradı

Çin'in önde gelen bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT), pazartesi günü borsadaki ilk işlem gününde yüzde 500'den fazla değer kazanarak ülkenin en değerli şirketi haline geldi.

Yapay zekaya güç veren veri merkezlerini inşa etme yarışı, küresel çapta büyük bir bellek çipi kıtlığını tetikledi ve bu ürünleri üreten şirketlerin iş hacminde büyük artış sağladı.

Dünya genelinde DRAM bellek çipi pazarında yaklaşık yüzde 8'lik payla dördüncü sırada yer alan CXMT; Güney Koreli Samsung Electronics, SK Hynix ve ABD'li dev Micron ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Şirketin hisseleri sabah saatlerinin ortasında yüzde 500'ün üzerinde artış göstererek piyasa değerini 3,5 trilyon yuana (520 milyar dolar) taşıdı. Bu tablo ile CXMT, dev banka ICBC'yi geride bırakıp Çin'in en değerli şirketi ünvanını elde etti.

Çinli uzman web sitesi eetrend.com'un kurucusu Zhang Guobin, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Çin sadece kenardan izleyen bir gözlemci olmak yerine ilk kez masadaki yerini alıyor" dedi.

Zhang, bu halka arzı "küresel depolama endüstrisi haritasında ve Çin yarı iletken sektörünün gelişim çizgisinde bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.