Demokratlar'ın planı ortaya çıktı. Trump'ı azil süreciyle hedef almayacaklar

ABD Temsilciler Meclisi'nde yönetimi yeniden devralmaya hazırlanan Demokratlar, Başkan Donald Trump’ı görevden azletme girişiminde bulunmak yerine, doğrudan Trump’ın siyasi ve ticari çevresindeki şirketler ile finans kuruluşlarını hedef alan geniş kapsamlı bir soruşturma stratejisi geliştiriyor.

Reuters'a konuşan konuya vakıf dört kaynağa göre, parti yöneticileri ve komisyon danışmanları soruşturma planlarının ayrıntılarını görüşmeyi sürdürüyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki kıdemli Demokratlar ile komisyon çalışanları, Trump’ın siyasi ve ticari nüfuz alanındaki yapılardan belge toplamak amacıyla duruşmalar düzenlemeyi, mahkeme celpleri (subpoena) çıkarmayı ve resmi evrak taleplerinde bulunmayı değerlendiriyor.

Kaynaklar, denetim girişimlerine direnmesi beklenen bir Beyaz Saray ile doğrudan karşı karşıya gelmek yerine, özel şirketleri ve dış finans aktörlerini incelemenin daha net sonuçlar vereceği görüşünün ağırlık kazandığını ifade ediyor.

Söz konusu yaklaşım, hem Demokrat Parti içerisindeki ihtiyatlı tutumu hem de Trump’ın ilk başkanlık döneminde edinilen tecrübeleri yansıtıyor.

Partililer, ilk dönemdeki azil süreçlerinin Kongre’nin zamanını tükettiğini ve Trump’a kendisini taraflı bir kampanyanın mağduru olarak sunma imkanı verdiğini değerlendiriyor.

Demokratlar bunun yerine Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi'nin soruşturma yetkilerini kullanmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda yönetimin karar alma mekanizmalarının mercek altına alınması; Trump’ın kamu gücünü kendisi, müttefikleri veya bağışçıları lehine kullanıp kullanmadığının incelenmesi öngörülüyor.