Denizde rekor miktarda altın keşfedildi

Araştırma ekibi, görünmez nano parçacıklar halindeki altının, okyanus tabanındaki sıcak ve metal zengini sıvıların püskürmesiyle oluşan ve görünümü nedeniyle "yalancı altın" olarak adlandırılan pirit mineralinin içine gömüldüğünü belirledi.

Altının, pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Çalışmanın yazarları, bu su altı kraterindeki piritlerin şu anda dünyadaki en yüksek altın konsantrasyonuna sahip olduğunu kaydetti.

Higashi-Aogashima kalderasının, Japonya'nın geliştirmeyi planladığı diğer altın üreten hidrotermal bacalara kıyasla daha sığ bir derinlikte bulunması, erişilebilirliği ve üretim değerini artırarak burayı ticari bir maden için son derece cazip hale getiriyor.