Dev bankanın kadın yöneticisi sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
01.09.2026 22:41
Bank of America'nın Başkan Yardımcısı Erin Piacenti sokak ortasında bıçaklandı. Piacenti, saldırıda yaşamını yitirdi.
ABD’nin New York kentinin en işlek noktalarından Times Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda Bank of America yöneticisi Erin Piacenti hayatını kaybetti.
Polisin verdiği bilgiye göre saldırı, 31 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 16.24 sıralarında meydana geldi.
Açıklamada bir kadının yanında taşıdığı birden fazla büyük bıçakla iki kişiye saldırdığı belirtildi. Bank of America’nın iç değerlendirme biriminde başkan yardımcısı olarak görev yapan 32 yaşındaki Piacenti, aldığı bıçak darbelerinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Saldırıda bıçaklanan 68 yaşındaki bir erkeğin ise durumunun stabil olduğu açıklandı.
NYPD Komiseri Jessica Tisch, ilk bulguların saldırının rastgele olduğunu ve belirli bir kişiyi hedef almadığını gösterdiğini belirtti.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de saldırganın birden fazla büyük bıçak taşıdığını, polis ekiplerinin müdahale sırasında elektroşok cihazı kullandığını ve daha sonra ateş açtığını açıkladı.
Polis, saldırganın 49 yaşındaki Pamela Cisneros olduğunu ve müdahale sırasında öldürüldüğünü bildirdi. NYPD’ye göre Cisneros’un geçmişinde ruh sağlığı sorunları bulunuyordu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bank of America, çalışanının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Meslektaşımızın trajik kaybı karşısında şoke olduk ve derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi değerli bir ekip arkadaşıydı ve çok özlenecek.” ifadelerini kullandı.
Piacenti’nin çalıştığı bankanın Manhattan’daki One Bryant Park ofisi, Times Meydanı'na oldukça yakın bir noktada bulunuyor.
DAHA ÖNCE DE SALDIRILAR YAŞANDI
Olay, New York’un finans dünyasını hedef alan veya finans sektörü çalışanlarının hayatını kaybettiği önceki saldırıları da yeniden gündeme getirdi.
Geçen yaz, silahlı bir saldırgan Manhattan’daki bir ofis binasının lobisine girerek ateş açmış, saldırıda Blackstone’un üst düzey yöneticilerinden biri hayatını kaybetmişti.
2022’de ise 48 yaşındaki bir Goldman Sachs çalışanı Brooklyn’den Aşağı Manhattan’a giden metroda rastgele gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Buna karşın NYPD verilerine göre kentte silahlı saldırı ve cinayet sayılarında son dönemde düşüş yaşandı. Temmuz ayında 59 silahlı saldırı kaydedildi; bu rakam geçen yılın aynı döneminde 75’ti. Büyük suçlar da kent genelinde yüzde 12,7 geriledi.
UNITEDHEALTCARE CEO'SU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
New York’ta finans ve iş dünyasını sarsan en dikkat çekici saldırılardan biri de Aralık 2024’te yaşanmıştı. ABD’nin en büyük sağlık sigortacılarından UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, şirketinin yatırımcı toplantısına katılmak üzere bulunduğu Manhattan’da bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü.
Polis, Thompson’ın rastgele değil, özellikle hedef alınarak vurulduğunu açıklamıştı. Cinayetle suçlanan Luigi Mangione daha sonra yakalanmış ve hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Mangione’nin New York’taki yargılamasının önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.