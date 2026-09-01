New York’ta finans ve iş dünyasını sarsan en dikkat çekici saldırılardan biri de Aralık 2024’te yaşanmıştı. ABD’nin en büyük sağlık sigortacılarından UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, şirketinin yatırımcı toplantısına katılmak üzere bulunduğu Manhattan’da bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü.

Polis, Thompson’ın rastgele değil, özellikle hedef alınarak vurulduğunu açıklamıştı. Cinayetle suçlanan Luigi Mangione daha sonra yakalanmış ve hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Mangione’nin New York’taki yargılamasının önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.