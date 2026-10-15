Dev çip fabrikaları için 21 milyar dolarlık devasa yatırım kararı

Anlaşma kapsamındaki yatırım sermayesinin tamamı Japonya tarafından karşılanacak.

ABD hükümetinin GlobalFoundries'deki yüzde 3 olan hisse oranı ise anlaşmayla birlikte yaklaşık yüzde 7 seviyesine çıkacak.

ABD Başkanı Donald Trump, şirkete daha önce sağlanan 1,63 milyar dolarlık hibenin ardından ulaşılan yüzde 7'lik payın değerinin 2 milyar doları aştığını belirtti.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden değerlendirmede bulunan Trump, "Hibeleri Amerika için paraya dönüştüren ilk yönetim olduk" ifadesini kullandı.

Abu Dabi'nin varlık fonu Mubadala Investment Co'nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Malta merkezli GlobalFoundries'in hisseleri, açıklamanın ardından New York'taki işlemlerde yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı. Şirketin hisselerindeki yıllık artış ise yüzde 39'u aştı.

Reuters ajansının haberine göre GlobalFoundries CEO'su Tim Breen, New York'taki fabrikaların ilk müşterileri arasında Japon çip tasarımcısı Renesas Electronics ile Apple'ın yer aldığını duyurdu.

Yatırımcılarla yapılan toplantıda, şirketin bu anlaşma sayesinde en az 20 yıl boyunca gelir elde edeceği aktarıldı. İlk tesisin inşaat yönetimi kapsamında şirketin kasasına gelecek yıl 50 milyon dolar girmesi bekleniyor.

Firma ayrıca, daha önce ABD yönetiminden aldığı 955 milyon dolarlık ödeneği Malta ve Vermont'taki mevcut fabrikalarında silisyum fotoniği, silisyum-germanyum çip malzemesi ve gelişmiş paketleme yatırımlarını hızlandırmak için kullanacak.

Breen, Japonya'nın yapacağı sermaye yatırımının bir bölümünün Tokyo Electron gibi Japon ekipman üreticilerine döneceğini ifade etti.

Breen, tedarik zincirinde güçlü teknolojilere sahip Japon ekosistemiyle yakın işbirliği kuracaklarını kaydetti.