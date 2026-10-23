Dev fırtına nedeniyle Tayvan'da hayat durdu. Yaklaşık bin uçuş iptal
23.10.2026 12:21
Kuzeydoğu kıyılarına yaklaşan Çampi Tayfunu nedeniyle Tayvan genelinde eğitime, uçuşlara ve piyasalara ara verilirken 1 kişi yaşamını yitirdi, 163 kişi yaralandı.
Kuzeydoğu kıyılarına yaklaşan Çampi Tayfunu nedeniyle Tayvan genelinde hayat durma noktasına geldi.
Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın adayı etkisi altına almasıyla finans piyasaları kapandı, yaklaşık bin uçak seferi iptal edildi.
Yetkililer, fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 163 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralı sayısı daha önce 171 olarak açıklanmıştı.
DAĞLIK BÖLGELER TAHLİYE EDİLDİ, BİNLERCE HANE ELEKTRİKSİZ KALDI
Tayvan hükümeti, heyelan ve sel riski taşıyan dağlık kesimlerden 2 bin 639 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.
Reuters ajansının aktardığına göre enerji şirketi Taipower, fırtına yüzünden 77 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığını, yürütülen çalışmalarla abonelerin büyük kısmına yeniden elektrik verildiğini açıkladı.
Kuzeydoğudaki Yilan ilçesinde yetkililer halka kum torbaları dağıtırken, amfibi araçlar ve şişme kurtarma botları olası operasyonlar için hazır bekletiliyor.
Daha önceki tayfunlarda ağır su baskınları yaşayan liman kenti Suao'nun yöneticisi Lee Ming-chen, "Gerektiğinde ordu devreye girecek; tahliye veya afet yardımı için amfibi araçlar kullanılacak" bilgisini verdi.
UÇUŞLAR DURDU, HIZLI TREN ÇALIŞIYOR
Tayvan Ulaştırma Bakanlığı, fırtına nedeniyle 262 iç hat uçuşunun tamamının ve 717 uluslararası seferin iptal edildiğini bildirdi.
Ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında sefer yapan hızlı tren hattı hizmet vermeyi sürdürüyor.
Başkent Taipei'de fırtınalı sağanak etkili olurken, metro dahil toplu taşıma araçları sefer sayıları azaltılmış şekilde çalışıyor.
Çin kıyısı yakınlarındaki Tayvan kontrolündeki Kinmen adaları dışında, ada genelindeki okullar ve kamu daireleri tatil edildi.
Dünyanın en büyük fason çip üreticisi TSMC ise operasyonlarının olağan seyrinde ilerlediğini ve belirgin bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
ÇAPI ADANIN TAMAMINI KAPLAYACAK BÜYÜKLÜKTE
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), tayfunun adanın yaklaşık 170 kilometre doğusunda olduğunu açıkladı.
Bir dönem süper tayfun kategorisine kadar çıkan ve bu yıl Pasifik'te görülen en şiddetli fırtınalardan biri niteliğini taşıyan Çampi'nin merkezinde rüzgar hızının saatte 191 kilometreye ulaştığı kaydedildi.
Meteoroloji yetkilisi Liu Pei-teng, Reuters'a verdiği demeçte, fırtınanın adaya yaklaşırken yavaşlaması, dönmesi veya yalpalaması durumunda karaya doğrudan çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
Rüzgar çapının yaklaşık 320 kilometreye ulaştığını belirten Liu, bu genişliğin son yıllardaki en büyük boyutlardan biri olduğunu ve fırtınanın yavaşlaması halinde kuvvetli rüzgarların Tayvan'ı daha uzun süre etkileyeceğini dile getirdi.
KIYI KENTLERİNE "SIĞINAKLARA GİRİN" ÇAĞRISI
Kıyı yerleşimlerindeki vatandaşların cep telefonlarına saatte 150 kilometreyi aşan rüzgar uyarısı iletilerek acil sığınaklara geçmeleri çağrısı yapıldı.
Meteoroloji tahminleri, Taipei çevresi dahil kuzeydeki dağlık kesimlere yaklaşık bir metreye varan yağış düşebileceğini gösteriyor.
Kuzeydeki bir diğer liman kenti Keelung'da tekne sahipleri teknelerini bağlamak için çalışırken, 18 yaşındaki inşaat işçisi Liu Yu-en, "Fırtına o kadar şiddetli değil ama su baskını olmasından endişeleniyorum. Keelung bu yıl çok fazla sel gördü" sözleriyle kaygısını aktardı.
Yetkililer fırtına etkisinin yaklaşık iki gün sürebileceğini belirtiyor.
Tahmin rotasına göre cuma gecesi Tayvan'ın kuzeydoğu açıklarından geçecek olan Çampi Tayfunu'nun, önce Japonya'nın Okinawa prefektörlüğüne bağlı en batıdaki yerleşim yeri Yonaguni Adası'nı vurması, ardından Çin kıyılarına ve güney Japonya'ya yönelmesi bekleniyor.