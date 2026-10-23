Dev fırtına nedeniyle Tayvan'da hayat durdu. Yaklaşık bin uçuş iptal

Kıyı yerleşimlerindeki vatandaşların cep telefonlarına saatte 150 kilometreyi aşan rüzgar uyarısı iletilerek acil sığınaklara geçmeleri çağrısı yapıldı.

Meteoroloji tahminleri, Taipei çevresi dahil kuzeydeki dağlık kesimlere yaklaşık bir metreye varan yağış düşebileceğini gösteriyor.

Kuzeydeki bir diğer liman kenti Keelung'da tekne sahipleri teknelerini bağlamak için çalışırken, 18 yaşındaki inşaat işçisi Liu Yu-en, "Fırtına o kadar şiddetli değil ama su baskını olmasından endişeleniyorum. Keelung bu yıl çok fazla sel gördü" sözleriyle kaygısını aktardı.

Yetkililer fırtına etkisinin yaklaşık iki gün sürebileceğini belirtiyor.

Tahmin rotasına göre cuma gecesi Tayvan'ın kuzeydoğu açıklarından geçecek olan Çampi Tayfunu'nun, önce Japonya'nın Okinawa prefektörlüğüne bağlı en batıdaki yerleşim yeri Yonaguni Adası'nı vurması, ardından Çin kıyılarına ve güney Japonya'ya yönelmesi bekleniyor.