Dışarıdan otel gibi ama içerisi dev dolandırıcılık merkezi

Bina içerisinde her bir odada 8-10 kişiyi barındırabilecek sayıda yatak, kadın-erkek kıyafetleri ve bahis makineleri görülüyor.

Binanın sahibi Hong Seung Gi ile binayı kiralayan Le Van Nguyen ve Nguyen Van Vinh tutuklanırken, 25 Çinli, 182 Vietnamlı, 8 Güney Koreli ve 60 Bangladeşli dahil olmak üzere 200'den fazla yabancı tespit edilerek sınır dışı edilmek üzere Göçmenlik Genel Müdürlüğüne sevk edildi.

Svay Rieng Valisi Peng Posa basına yaptığı açıklamada dolandırıcıların, dolandırmak istedikleri kişilere kendilerini vergi dairesi memuru gibi tanıttıklarını belirterek, burada dolandırıcılık yapanlar arasında zorla tutulan kimsenin olmadığını vurguladı.