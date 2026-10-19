Dışarıya rekor satış yapan Çin ekonomisi içeride kilitlendi

Çin'in geçen yılki 1,2 trilyon dolarlık devasa ticaret fazlasını aşma yolunda ilerlemesi, dış pazarlarda korumacı tedbirleri beraberinde getiriyor.

Avrupa Birliği ile hibrit araç ihracatını sınırlama konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen Brüksel yeni kısıtlamalar hazırlıyor.

Geçen ay Çin'in Almanya ve Fransa ile verdiği ticaret fazlasının yıllık bazda yüzde 200'ün üzerinde artması Avrupa'daki rahatsızlığı büyütüyor.

Reuters'a konuşan ANZ analistleri, artan ticaret gerilimleri ile korumacı önlemlerin gelecekteki büyüme açısından risk oluşturduğunu ve ekonominin dış koşullara beklenenden çok daha fazla maruz kaldığını vurguluyor.

ITC Markets analisti Andy Ji ise büyümenin ihracat ve devlet eliyle sürdüğünü belirterek, "Yüksek teknolojili imalat, çip üretimi ve yeni enerjili araçlar rekabetçi bir sanayi dönüşümünü yansıtıyor. Ancak büyüme bileşimi derin biçimde dengesiz kalıyor. İç talep kendi kendine yetecek noktada değil ve gayrimenkul sektöründe henüz dip görünmüyor" tespitini yapıyor.

Pekin yönetimi faizleri ucuzlatarak ve konut sübvansiyonları vererek üretimi desteklese de ekonomistler hane halkı gelirini doğrudan güçlendirecek bir rota değişikliği olmadan düşük enflasyon ve zayıf büyüme sarmalından çıkmanın zor olacağını kaydediyor.