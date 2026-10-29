Dizi diplomatik kriz çıkardı. Hello Kitty Çin'den özür diledi
29.10.2026 13:52
Hello Kitty markasının sahibi Japon şirketi Sanrio, Çin karşıtı sahneler barındırdığı gerekçesiyle eleştirilen Vivant adlı casusluk dizisiyle lisanslı ürün ortaklığını sonlandırdı.
Dünyaca ünlü Hello Kitty karakterinin sahibi olan Japon şirketi Sanrio, Pekin yönetimini kızdıran bir casusluk dizisiyle yürüttüğü ortaklığı iptal etti.
Şirket, Çin kamuoyundan gelen tepkilerin ardından özür dileyerek diziye özel hazırlanan lisanslı ürün işbirliğini tamamen durdurduğunu duyurdu.
Tepkilerin merkezinde, Japonya'da özel televizyon kanalı TBS tarafından hazırlanan Vivant adlı casusluk dizisi yer alıyor.
Dizinin bir bölümünde Çin bağlantılı bir yapının, Japon ordusunun gayriresmi istihbarat birimi mensubuna işkence uyguladığı sahnelere yer verilmişti.
Hello Kitty markasının bu yapımla ticari işbirliğine gitmesi, Çin pazarında geniş yankı uyandırdı.
Sanrio şirketinin Çin birimi, ülkenin yaygın sosyal medya platformu Weibo üzerinden resmi bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, söz konusu yapımla yürütülen ortak ürün projesine ilişkin farklı kesimlerden çok sayıda geri bildirim alındığı kaydedildi.
Ortaklığın yarattığı rahatsızlık nedeniyle kamuoyundan özür dileyen şirket, projenin Sanrio Grubu'nun kurumsal felsefesiyle uyuşmayan unsurlar taşıdığını vurguladı.
Açıklamada, diziyle yürütülen mevcut işbirliğinin yanı sıra planlanan sonraki projelerin ve tanıtım kampanyalarının da tamamen iptal edildiği bildirildi.
ÇİN DEVLET MEDYASI DİZİYİ DOĞRUDAN HEDEF ALDI
Gelişmelerin ardından Çin devlet medyası The Global Times, söz konusu televizyon dizisini hedef alan bir değerlendirme yayımladı.
Haberde yapımın Çin'i karalamakla ün saldığı öne sürülerek, dizinin sosyal medyada büyük bir şaşkınlık ve sert tepki doğurduğu aktarıldı.
Yazıda ayrıca dizinin Japonya'daki mevcut muhafazakar sağ yönetimin Çin karşıtı anlatısını yansıttığı ve Japon toplumundaki aşırı sağ eğilimlere hizmet ettiği savunuldu.
Yayıncı kuruluş TBS, konuya ilişkin henüz açıklama yapmasa da kanalın başkanının daha önce Japon medyasına yaptığı açıklamada, yapımın tümüyle kurgusal bir eğlence eseri olduğunu belirttiği biliniyor.
Kanal yöneticisi, TBS'in ülkeler arası çatışmayı körükleyen, güç kullanımını veya şiddeti onaylayan hiçbir yaklaşımı benimsemediğini kaydetmişti.
Sanrio'nun geri adım atması, yabancı markaların ve küresel figürlerin Çin pazarında karşılaştığı hassasiyeti bir kez daha gösterdi.
Benzer bir kriz kısa süre önce Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe cephesinde de yaşanmıştı.
Real Madrid forması giyen ünlü futbolcu, Çinli komünist lider Mao Zedong için diktatör nitelemesinde bulununca Çinli sponsorlar anlaşmalarını geri çekmiş, yıldız oyuncu tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.