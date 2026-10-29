Dizi diplomatik kriz çıkardı. Hello Kitty Çin'den özür diledi

Gelişmelerin ardından Çin devlet medyası The Global Times, söz konusu televizyon dizisini hedef alan bir değerlendirme yayımladı.

Haberde yapımın Çin'i karalamakla ün saldığı öne sürülerek, dizinin sosyal medyada büyük bir şaşkınlık ve sert tepki doğurduğu aktarıldı.

Yazıda ayrıca dizinin Japonya'daki mevcut muhafazakar sağ yönetimin Çin karşıtı anlatısını yansıttığı ve Japon toplumundaki aşırı sağ eğilimlere hizmet ettiği savunuldu.

Yayıncı kuruluş TBS, konuya ilişkin henüz açıklama yapmasa da kanalın başkanının daha önce Japon medyasına yaptığı açıklamada, yapımın tümüyle kurgusal bir eğlence eseri olduğunu belirttiği biliniyor.

Kanal yöneticisi, TBS'in ülkeler arası çatışmayı körükleyen, güç kullanımını veya şiddeti onaylayan hiçbir yaklaşımı benimsemediğini kaydetmişti.

Sanrio'nun geri adım atması, yabancı markaların ve küresel figürlerin Çin pazarında karşılaştığı hassasiyeti bir kez daha gösterdi.

Benzer bir kriz kısa süre önce Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe cephesinde de yaşanmıştı.

Real Madrid forması giyen ünlü futbolcu, Çinli komünist lider Mao Zedong için diktatör nitelemesinde bulununca Çinli sponsorlar anlaşmalarını geri çekmiş, yıldız oyuncu tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.