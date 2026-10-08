Doğu Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu faaliyetlerini "temsilcilik" olarak sürdürecek
08.10.2026 11:50
İsrail, İngiltere'ye "Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapat" demişti. İngiltere ise burayı kapatmayacaklarını, "temsilcilik" adı altında faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.
İngiltere dahil 12 Batılı ülkenin, işgal altındaki Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını duyurmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Saar, 8 Eylül'de yaptığı açıklamayla, İngiltere'ye yaptırım uygulayacaklarını söylemişti.
Saar, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını açıklamış; konsolosluğun kapanması ve diplomatlarını şehirden çekmesi için İngiltere'ye 30 günlük bir mühlet vermişti. Bugün (8 Ekim) o sürenin son günüydü.
KONSOLOSLUK 200 YILDIR KUDÜS'TE
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu'nun kapanmayacağını, “temsilcilik” olarak faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.
Yaklaşık 200 yıldır Kudüs'te bulunan İngiliz Konsolosluğu'nu kapatmanın, "İsrail hükümetinin yasal hakkı olduğunu kabul etmediklerini" açıkça ifade ettiklerini belirten Miliband, İngiliz hükümetinin, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki toprak olduğu yönündeki uzun süredir devam eden görüşünü yinelediğini vurguladı.
"KONSOLOSLUK, FİLİSTİN HALKIYLA ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEKTİR"
Bakan Miliband, "İsrail hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından, konsolosluk binamız kapanmayacak ve bugünden itibaren Birleşik Krallık Kudüs Temsilciliği olarak bilinecektir. Birleşik Krallık Kudüs Temsilciliği bağımsızdır, faaliyettedir ve hayati hizmetleri sunmaya ve Filistin halkıyla çalışmalarımızı yürütmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Bunun, uzun süredir İngiltere'nin iki devletli çözümü destekleme rolünü sürdürmesini sağlayacağına işaret eden Miliband, şunları kaydetti:
“Bir mutabakat olmaksızın, personelimizin ve binalarımızın güvenliği ve korunması için gerekli güvencelere sahip olmazdık. Bu doğrultuda Birleşik Krallık, güvenliklerini sağlamak amacıyla bazı personel ve ailelerini geçici olarak geri çekmiştir. Önümüzdeki aylarda varlığımızı yeniden güçlendirmek için çalışacağız ve bu görüşmeler sürdüğü ve inandırıcı olduğu sürece karşılıklı adım atmayacağız. Birleşik Krallık, İsrail ve Filistin halkları için barış ve güvenlik sağlayacak iki devletli çözümü desteklemek amacıyla uluslararası toplumla birlikte 8 Eylül'de aldığı tedbirlerin arkasında kararlılıkla durmaktadır.”
TEL AVİV'DEKİ İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR
Bugün erken saatlerde konsolosluk binasını dışarıdan görüntüleyen Reuters muhabirleri, "İngiliz Konsolosluğu" tabelasının söküldüğünü ancak İngiliz bayrağının hâlâ gönderde olduğunu gösteren fotoğraflar servis etmişti.
Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu, İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılından çok daha önce, 1839'da açılmıştı.
Konsolosluğa yönelik kapatma kararı, İsrail hükümetiyle diplomatik ilişkileri yürüten Tel Aviv'deki İngiliz Büyükelçiliği'ni kapsamıyor.
Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki İngiliz Konsolosluğu, İngiltere'nin Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerle ilişkilerini yürütüyor, ayrıca Filistinlilere konsolosluk hizmeti sağlıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) ve dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, uluslararası hukuk kapsamında İsrail yerleşimlerini yasa dışı olarak nitelendiriyor.