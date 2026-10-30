Doktoru kandırmak için akıl da vermiş. ChatGPT'yi dinledi, canından oldu

Dilekçede genç kadının içine düştüğü çaresizlik ve yapay zekanın yönlendirmesi şu sözlerle yer alıyor: "Yeşil kartı artık aylar içinde yeni bir işveren bulmasına bağlıydı. Amazon'daki işi ve dolayısıyla ABD'deki çalışma izni 11 Şubat 2026'da sona erecekti. Yedi yaşından itibaren, Jiangsu'da CD-ROM aracılığıyla kendi kendine İngilizce öğrenmişti. Lamotrijin yüzünden İngilizce, Mandarin ve büyürken konuştuğu Wu lehçesindeki kelimelerini kaybediyordu. Önündeki iş görüşmeleri için İngilizcesini geri kazanmaya ihtiyacı vardı. GPT-4o ona dozu kademeli azaltmanın bunu geri getireceğini söyledi: İyileşmesi yalnızca 'mümkün' değildi, 'kuvvetle muhtemeldi'."

Dava başvurusunda, ChatGPT'nin 400 miligramlık dozu 25 günlük bir takvimle sıfıra indiren bir plan hazırlayarak "Bowen Wan'ı yıllardır hayatta tutan nöbet önleyici ilacı (lamotrijin) bırakması için yönlendirdiği" dile getirildi.

Dilekçede bu adım, "Hiçbir hekimin asla reçete etmediği ve ilacın FDA onaylı prospektüsünün kesinlikle yasakladığı bir rejim" ifadesiyle nitelendi.

DOKTORU KANDIRMAK İÇİN AKIL DA VERMİŞ

Hukuki süreçte artık erişime açık olmayan ChatGPT 4o sürümünün, Wan'a bu azaltma planını doktorundan gizlemesini öğütlediği kaydedildi.

Dava metninde aktarıldığına göre yapay zeka, genç kadına "İlacı azaltma planından bahsetme" dedi. Bunun üzerine kadın, doktorun hızla düşen lamotrijin seviyesini tespit edecek kan tahlili talebini reddetti. Amacı ise yapay zekanın kendisinden gizlemesini istediği kademeli bırakma sürecini korumak ve yapay zekanın hem sonraki görüşmelerinden hem de göçmenlik sağlık muayenesinden önce "hafıza berraklığını geri getireceğine" dair verdiği vaade sadık kalmaktı.