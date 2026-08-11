Dolphin Tayfunu Çin'i etkisi altına aldı. Hubei'yi sel bastı, Pekin alarmda

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Hubei için turuncu alarm seviyesini korurken, eyaletin bazı bölgelerine 24 saat içinde 250 milimetreye kadar yağış düşebileceğini bildirdi.

Komşu Henan eyaletinde de ani sel riskine karşı kırmızı alarm verildi. Yaklaşan yağışların bazı bölgelerde 350 milimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.