Dolphin Tayfunu Çin'i etkisi altına aldı. Hubei'yi sel bastı, Pekin alarmda
11.08.2026 12:29
Çin'i etkisi altına alan yılın en güçlü fırtınası Dolphin Tayfunu, Hubei eyaletinde sellere yol açarken turist alanlarının kapatılmasına ve binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu.
Çin’de bu yıl etkili olan en güçlü fırtına konumundaki Dolphin Tayfunu, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Hubei eyaletine ulaşarak geniş çaplı sellere yol açtı.
Tayfun nedeniyle bölgedeki turistik alanlar geçici olarak ziyarete kapatılırken inşaat projeleri durduruldu.
Meteoroloji yetkilileri, fırtına sisteminin ülke genelinde aşırı yağışlara neden olacağı uyarısında bulundu.
Fırtınanın etkisi Hubei'nin yaklaşık bin kilometre kuzeyindeki başkent Pekin'e kadar ulaştı. Pekin’in çevresindeki dört bölgede en yüksek seviye sel acil durumu ilan edildi.
Kentte 24 saat içinde yıllık ortalama yağış miktarının üçte birinden fazlasının düşmesi bekleniyor.
Eyaletin Xiangyang kentinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşanırken, su seviyesinin yükselmesi üzerine kentteki 35 barajda riskli eşiğin aşılmasıyla 9 bin 705 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Hubei genelinde aralarında Üç Boğaz Barajı'nın da bulunduğu çok sayıda turistik alan ziyarete kapatıldı. Kentteki 59 ana turistik mekândan 57'sinde faaliyetler durduruldu.
Ayrıca eyalette yürütülen 107 kara ve deniz yolu inşaat projesinden yüksek risk taşıyan 26'sı askıya alındı.
Ulusal Meteoroloji Merkezi, Hubei için turuncu alarm seviyesini korurken, eyaletin bazı bölgelerine 24 saat içinde 250 milimetreye kadar yağış düşebileceğini bildirdi.
Komşu Henan eyaletinde de ani sel riskine karşı kırmızı alarm verildi. Yaklaşan yağışların bazı bölgelerde 350 milimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.