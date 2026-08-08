Dolphin Tayfunu Japonya'yı vurdu, Çin limanları kapattı

Tayvan hükümeti, tayfun nedeniyle 63 uluslararası uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Hafta sonu adanın kuzey kesimlerinde şiddetli yağmur beklenirken, yetkililer cumartesi günü itibarıyla tahliye emri vermemişti.

Çin, tayfun nedeniyle Tayvan Boğazı'ndan geçen gemilerin kendi trafik kontrol talimatlarına uymasını emretti.

Taipei ise Pekin'in uluslararası sulara erişimi kısıtlama hakkı bulunmadığını söyleyerek bu tedbirleri "gülünç" diye niteledi.

ayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, stratejik öneme sahip Tayvan Boğazı üzerinde de hak iddia ediyor. Hem Taipei hem Washington bu iddiayı reddediyor.