Dolphin Tayfunu Japonya'yı vurdu, Çin limanları kapattı
08.08.2026 13:05
Dolphin Tayfunu Japonya'nın güneyindeki Okinawa'yı etkisi altına alarak beş kişinin yaralanmasına ve yaklaşık 14 bin binada elektriğin kesilmesine yol açtı. Çin ise tayfunun doğu kıyısına ulaşması beklenirken liman faaliyetlerini ve yolcu feribotu seferlerini durdurdu.
Dolphin Tayfunu, bugün Japonya'nın güneyindeki Okinawa bölgesini etkisi altına alarak beş kişinin yaralanmasına ve yaklaşık 14 bin binada elektriğin kesilmesine yol açtı.
Çin ise tayfunun doğu kıyısına ulaşması beklenirken limanları ve feribot hatlarını kapattı.
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre tayfun, yerel saatle 03.00 itibarıyla Okinawa'daki Kume Adası'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunuyordu ve saatte 15 kilometre hızla kuzeybatıya ilerliyordu.
Okinawa yönetimi, yaşlı beş kişinin hayati tehlike taşımayan yaralar aldığını açıkladı. Yaralılardan üçü rüzgar nedeniyle düştü.
İç hatlarda faaliyet gösteren ANA ve Japan Airlines da bölgeye yönelik uçuşlarını iptal etti.
Tayfunun sürekli rüzgar hızı saatte 162 kilometreye, rüzgar hamleleri ise saatte 216 kilometreye ulaştı.
Japonya'da tayfundan başlıca Okinawa ile Kagoshima bölgesindeki Amami Adası'nın etkilenmesi bekleniyor.
ÇİN, TAYFUNUN KARAYA ÇIKIŞI ÖNCESİNDE ULAŞIMI DURDURUYOR
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Dolphin Tayfunu'nun pazar günü geç saatler ile pazartesi sabahı erken saatler arasında ülkenin doğu ve güney kıyılarında karaya çıkmasının beklendiğini bildirdi.
Merkeze göre tayfunun büyük olasılıkla Zhejiang bölgesindeki Zhoushan ile Fujian bölgesindeki Fuding arasından karaya ulaşması bekleniyor.
Tayfunun merkezine yakın kesimlerde rüzgar hızının saniyede 38 ila 45 metreye, saatte yaklaşık 85 ila 101 mile ulaşacağı öngörülüyor.
Yağmur ve kuvvetli rüzgarın, Şanghay ile çevresindeki bölgelerin bazı kesimleri dahil olmak üzere Çin'in doğusunu 12 Ağustos'a kadar etkilemesi bekleniyor.
Tahminlere göre Zhejiang'ın doğusundaki bazı yerlere 600 milimetreden fazla yağmur düşebilir.
Zhejiang, kıyı kesimleri için tayfun alarmını en yüksek seviyeye çıkardı, liman faaliyetlerini durdurdu ve 162 yolcu feribotu hattını askıya aldı.
Zhejiang'daki Ningbo Lishe Uluslararası Havalimanı, cumartesi günü saat 23.30'dan, yerel saatle 15.30'dan itibaren faaliyetlerini durduracağını ve pazar günü bütün uçuşları askıya alacağını açıkladı.
Şanghay'daki Yangshan Limanı'ndaki gemiler cuma günü geç saatlere kadar tahliye edilirken, Yangtze Nehri Deltası'ndaki bazı demiryolu seferleri de pazar gününden itibaren durdurulacak.
TAYVAN'DA 63 ULUSLARARASI UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Tayvan hükümeti, tayfun nedeniyle 63 uluslararası uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
Hafta sonu adanın kuzey kesimlerinde şiddetli yağmur beklenirken, yetkililer cumartesi günü itibarıyla tahliye emri vermemişti.
Çin, tayfun nedeniyle Tayvan Boğazı'ndan geçen gemilerin kendi trafik kontrol talimatlarına uymasını emretti.
Taipei ise Pekin'in uluslararası sulara erişimi kısıtlama hakkı bulunmadığını söyleyerek bu tedbirleri "gülünç" diye niteledi.
ayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, stratejik öneme sahip Tayvan Boğazı üzerinde de hak iddia ediyor. Hem Taipei hem Washington bu iddiayı reddediyor.