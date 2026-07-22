Dört yıl boyunca karınca servis etti. Savcılık hapis istedi

Korea JoongAng Daily’nin haberine göre Seul Batı Bölge Mahkemesi, restoran işletmecisinin yargılandığı davanın duruşmasını pazartesi günü yaptı. İşletmeci, ABD ve Tayland’dan kurutulmuş karınca ithal ederek bunları dört yıl boyunca yemeklerde süsleme malzemesi olarak kullanmakla suçlanıyor.

Savcılık, Gıda Sağlığı Yasası’nı ihlal ettiği belirtilen işletmeci için bir yıl hapis, restoranı işleten şirket için de 20 milyon won, yaklaşık 13 bin 500 dolar para cezası istedi.

Dava, damak temizleyici olarak sunulan ve üzerine üç ila beş kara karınca konulan bir sorbe etrafında şekillendi. Savcılığa göre tatlı 12 bin 200’den fazla kez satıldı ve yaklaşık 120 milyon won, yani 81 bin dolar gelir sağladı. Müşterilere toplam 49 bin civarında karınca servis edildiği tahmin ediliyor.