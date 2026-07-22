Dört yıl boyunca karınca servis etti. Savcılık hapis istedi
22.07.2026 20:39
Güney Kore’de savcılar, insan tüketimine uygun olmayan kara karıncalarını tatlılarda kullanan iki Michelin yıldızlı restoranın sahibi hakkında bir yıl hapis cezası talep etti.
Korea JoongAng Daily’nin haberine göre Seul Batı Bölge Mahkemesi, restoran işletmecisinin yargılandığı davanın duruşmasını pazartesi günü yaptı. İşletmeci, ABD ve Tayland’dan kurutulmuş karınca ithal ederek bunları dört yıl boyunca yemeklerde süsleme malzemesi olarak kullanmakla suçlanıyor.
Savcılık, Gıda Sağlığı Yasası’nı ihlal ettiği belirtilen işletmeci için bir yıl hapis, restoranı işleten şirket için de 20 milyon won, yaklaşık 13 bin 500 dolar para cezası istedi.
Dava, damak temizleyici olarak sunulan ve üzerine üç ila beş kara karınca konulan bir sorbe etrafında şekillendi. Savcılığa göre tatlı 12 bin 200’den fazla kez satıldı ve yaklaşık 120 milyon won, yani 81 bin dolar gelir sağladı. Müşterilere toplam 49 bin civarında karınca servis edildiği tahmin ediliyor.
Güney Kore’de çekirge ve un kurdu larvaları da dahil olmak üzere yalnızca 10 böcek türünün insan tüketiminde kullanılmasına izin veriliyor. Karıncalar ise onaylanan türler arasında bulunmuyor.
Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, soruşturmanın rutin bir denetim sonucunda değil, yemeğe ait fotoğraf ve açıklamaların bloglar ile sosyal medyada görülmesi üzerine başlatıldığını bildirdi. Sağlık yetkilileri ayrıca karıncalardaki ağır metal yoğunluğunun, tüketimine izin verilen böceklerdeki seviyelerin belirgin biçimde üzerinde olduğunu tespit etti.
Suçlamaların büyük bölümünü kabul eden restoran sahibi, servis edilen karınca sayısına ilişkin savcılığın hesabına itiraz etti. İşletmeci, karıncaların yalnızca denemeyi kabul eden müşterilere sunulduğunu savundu.
Savunma tarafı ayrıca karıncaların 15 aşamalı tadım menüsünün küçük bir bölümünü oluşturduğunu; Danimarka, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerdeki seçkin restoranlarda da kullanıldığını öne sürdü.
Mahkemenin kararını 2 Eylül’de açıklaması bekleniyor.