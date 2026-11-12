Dosya boyutuyla rekor kırdı. GTA 6 için geri sayım başladı

Serinin ticari başarısı, sinema sektörünün en yüksek gişe gelirine sahip yapımlarını geride bırakan bir hıza ulaştı.

Piyasaya sürüldüğü 2013 yılında yalnızca üç gün içinde bir milyar dolarlık satış gelirine ulaşan Grand Theft Auto 5, bu seviyeye beş günde varabilen "Avengers: Endgame" sinema filmini geçerek eğlence sektöründe rekor kırdı.

Take-Two verileri, söz konusu başarının eğlence sektöründe bugüne kadar bir milyar dolarlık baraja en hızlı ulaşılan ticari performans olduğunu ortaya koyuyor.

Oyunun uzun yıllar boyunca popüler kalmasında, piyasaya çıkışından iki hafta sonra devreye alınan çok oyunculu çevrim içi sürümü Grand Theft Auto Online belirleyici rol oynadı.

Kullanıcıların sanal dünyada kendi karakterlerini yönetebildiği platform, Los Angeles kentinden esinlenen kurgusal bir haritada soygun ve çatışma görevleri yürütülmesine olanak tanıyor.

Araştırma şirketi Circana verilerine göre, ABD'deki PlayStation ve Xbox konsollarında geçen yıl en çok oynanan üçüncü yapım olan bu çevrim içi sürüm, 2026 yılı itibarıyla dünya genelinde aylık 15 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaştı.

Sektör yayını The Game Business Yöneticisi Christopher Dring, serinin yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık gelirinin büyük bölümünün bu çevrim içi altyapıdan ve sanal ögeler için harcanan paralardan sağlandığını bildirdi.