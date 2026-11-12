Dosya boyutuyla rekor kırdı. GTA 6 için geri sayım başladı
12.11.2026 11:17
Son Güncelleme: 12.11.2026 11:18
Dünya çapında yüz milyonlarca kopya satan eğlence devi Grand Theft Auto serisinin yeni halkası, 13 yıllık bekleyişin ardından 19 Kasım'da çıkıyor.
Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan eğlence sektörünün en büyük markalarından video oyunu serisi Grand Theft Auto, 13 yıllık bekleyişin ardından yeni yapımıyla piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
Geliştirici Rockstar Games şirketinin imzasını taşıyan serinin yeni halkası Grand Theft Auto 6, 19 Kasım tarihinde oyun severlerle buluşacak.
İlk olarak 1997 yılında yayımlanan ve içerdiği şiddet unsurlarıyla bilinen seri, aradan geçen yıllarda ulaştığı ticari hacim ve satış rakamlarıyla küresel eğlence endüstrisinin en karlı ürünleri arasında yer aldı.
Rockstar Games'in çatı kuruluşu Take-Two Interactive şirketinin paylaştığı resmi verilere göre, 2013 yılında çıkan serinin önceki yapımı Grand Theft Auto 5, dünya genelinde 235 milyona yakın kopya sattı.
Kişisel bilgisayarların yanı sıra PlayStation ve Xbox konsolları için yayımlanan bu yapım, "Minecraft" oyununun ardından tarihin en çok satan ikinci video oyunu unvanını koruyor.
ÜÇ GÜNDE MİLYAR DOLARLIK SATIŞ BARAJI AŞILDI
Serinin ticari başarısı, sinema sektörünün en yüksek gişe gelirine sahip yapımlarını geride bırakan bir hıza ulaştı.
Piyasaya sürüldüğü 2013 yılında yalnızca üç gün içinde bir milyar dolarlık satış gelirine ulaşan Grand Theft Auto 5, bu seviyeye beş günde varabilen "Avengers: Endgame" sinema filmini geçerek eğlence sektöründe rekor kırdı.
Take-Two verileri, söz konusu başarının eğlence sektöründe bugüne kadar bir milyar dolarlık baraja en hızlı ulaşılan ticari performans olduğunu ortaya koyuyor.
Oyunun uzun yıllar boyunca popüler kalmasında, piyasaya çıkışından iki hafta sonra devreye alınan çok oyunculu çevrim içi sürümü Grand Theft Auto Online belirleyici rol oynadı.
Kullanıcıların sanal dünyada kendi karakterlerini yönetebildiği platform, Los Angeles kentinden esinlenen kurgusal bir haritada soygun ve çatışma görevleri yürütülmesine olanak tanıyor.
Araştırma şirketi Circana verilerine göre, ABD'deki PlayStation ve Xbox konsollarında geçen yıl en çok oynanan üçüncü yapım olan bu çevrim içi sürüm, 2026 yılı itibarıyla dünya genelinde aylık 15 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaştı.
Sektör yayını The Game Business Yöneticisi Christopher Dring, serinin yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık gelirinin büyük bölümünün bu çevrim içi altyapıdan ve sanal ögeler için harcanan paralardan sağlandığını bildirdi.
YENİ YAPIM DEVASA DOSYA BOYUTUYLA SUNUCULARI ZORLAYACAK
Yeni yapım Grand Theft Auto 6, teknik boyutları ve harita büyüklüğüyle de oyun dünyasında dikkat çekiyor.
Kurulum aşamasında 212 gigabaytlık depolama alanına ihtiyaç duyan oyun, bugüne kadar üretilmiş en geniş hacimli yapımlar arasında bulunuyor.
İnternet bağlantı hızına bağlı olarak indirilmesi en az 45 dakika ile birkaç saat sürebilen oyun için geliştirici şirket, çıkış gününde sunucularda yaşanabilecek aşırı yoğunluğun önüne geçmek amacıyla ön yükleme sürecini başlattı.
Önceki oyunda 75 kilometrekarelik bir alanı kapsayan kurgusal Los Santos kenti yerine bu kez Florida eyaletinden esinlenen Leonida eyaleti ve Vice City kenti temel alındı; haritanın önceki yapımın iki katı büyüklüğe sahip olacağı duyuruldu.
OYUN GECİKMELER VE SIZINTILARLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Merakla beklenen yapım, başlangıçta planlanan 2025 yılının sonu yerine iki kez ertelenerek kasım ayına kaldı.
Rockstar Games, ertelemelerin gerekçesi olarak oyunun beklenen kalite seviyesinde tamamlanması için ek süreye ihtiyaç duyulmasını gösterdi.
Yeni oyunda Lucia Caminos adlı bir kadın karakterin yönetilebilir olması, serinin 1997'den bu yana geçen tarihinde bu nitelikteki ilk başkarakter adımı olarak kayıtlara geçti.
Guinness Dünya Rekorları kayıtlarına en tartışmalı video oyunu serisi olarak geçen ve hakkında binlerce makale yazılan yapım, 2022 yılında geliştirme aşamasına ait çok sayıda gizli videonun internete sızdırılmasıyla da gündeme gelmişti.
TÜRKÇE DİL DESTEĞİ OLACAK MI?
Oyun, çıkışında resmi Türkçe dublaj veya altyazı desteği içermeyecek. Yalnızca İngilizce seslendirmeyle piyasaya sürülecek oyunda, metin ve altyazı desteği sunulan dil sayısı 13 olarak belirlendi.
Açıklanan listede Avrupa dillerinden Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, Brezilya Portekizcesi, İspanya İspanyolcası ve Meksika İspanyolcası yer alıyor.
Asya dilleri kategorisinde ise Japonca, Korece, Basitleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince seçenekleri sunuluyor.
Rockstar Games ile çatı şirketi Take-Two Interactive'in resmi bir Türkçe dil duyurusu yapmadığı kaydedildi.
Bunun yanı sıra şirket, yapımın piyasaya sürülmesinden sonra dil havuzuna yeni seçenekler ekleyeceğini doğruladı.
Oyunun tanıtım videolarını Türkçeye uyarlayan Tan Production kurucusu Tan Şahin Kanat, Türkçe yerelleştirme taleplerine ilişkin Take-Two CEO'su Strauss Zelnick ile olumlu bir e-posta yazışması yaptığını paylaştı.
Modern suç ikilisi Bonnie ve Clyde dinamiklerinden esinlenilen GTA 6'nın hikayesi, Lucia Caminos ve Jason Duval adlı iki ana karakterin ortaklığını konu alıyor.
Serinin ilk oynanabilir kadın ana karakteri olan Lucia ile partneri Jason, Florida ve Miami esintileri taşıyan kurgusal Leonida eyaletindeki Vice City merkezli ters giden bir soygun girişiminin ardından hayatta kalmaya çalışıyor.
Rockstar Games'in senaryo aşamasında farklı konseptleri değerlendirdiği, ilk taslakların karanlık bulunarak değiştirildiği ve yapımın uzun bir yazım sürecinden geçtiği biliniyor.