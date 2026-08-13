Düğüne yetişmek için uçağın peşinden koştular

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda kaçırdıkları uçağa binmek için aprona koşan iki kadının kimlikleri ve bu adımı atma gerekçeleri belli oldu.

Kalkışa hazırlanan uçağın peşinden koşan yolcuların Türk vatandaşı olduğu ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek düğüne yetişmeyi amaçladıkları ortaya çıktı.

Sheremetyevo Havalimanı'nda 25 Temmuz'da meydana gelen olayda, kaçırdıkları Aeroflot şirketine ait uçağa binmek isteyen iki kadın, ellerinde bavullarıyla apron sahasına girdi.

Uçağı durdurmak amacıyla hatta doğru koşan yolcuların o anları havalimanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.