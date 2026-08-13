Düğüne yetişmek için uçağın peşinden koştular
13.08.2026 15:21
Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan Aeroflot uçağını kaçıran iki kadın yolcunun Türk vatandaşı olduğu ve Bodrum'daki kız kardeşlerinin düğününe yetişmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda kaçırdıkları uçağa binmek için aprona koşan iki kadının kimlikleri ve bu adımı atma gerekçeleri belli oldu.
Kalkışa hazırlanan uçağın peşinden koşan yolcuların Türk vatandaşı olduğu ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek düğüne yetişmeyi amaçladıkları ortaya çıktı.
Sheremetyevo Havalimanı'nda 25 Temmuz'da meydana gelen olayda, kaçırdıkları Aeroflot şirketine ait uçağa binmek isteyen iki kadın, ellerinde bavullarıyla apron sahasına girdi.
Uçağı durdurmak amacıyla hatta doğru koşan yolcuların o anları havalimanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
UÇAĞIN PEŞİNDEN KOŞTULAR
Kalkış öncesi geri itme (pushback) işlemi yapılan uçağa doğru koşan iki kadın, bir süre aracın yanında ilerlemeyi sürdürdü.
Kadınların uçağa yetişme çabası havalimanı personelinin müdahalesiyle sona erdi. Güvenlik görevlileri ve polis ekipleri kadınları aprondan çıkararak sahadan uzaklaştırdı.
Uçağa binmelerine izin verilmeyen kadınların çabasına rağmen Aeroflot uçağı kısa süre sonra havalimanından ayrıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan kadınlar hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.
BODRUM'DAKİ DÜĞÜNE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLARDI
Görüntülerin ilk ortaya çıktığı anda eylemleri anlaşılamayan kadınlara ilişkin yeni ayrıntılar netleşti.
Kadınların Türk vatandaşı olduğu ve Türkiye'de yapılacak bir düğüne katılmayı hedefledikleri belirlendi.
Kadınlardan biri daha sonra yaptığı açıklamada, düğünün Bodrum'da gerçekleşeceğini ifade etti.
Aprona girerek uçağın peşinden koşmalarına rağmen Aeroflot uçağı durmadı ve kadınlar uçuşu kaçırdı.
Bodrum'daki kız kardeşlerinin düğününe gitmek için yola çıkan kadınların yolculuğu havalimanındaki müdahaleyle kesintiye uğradı.
Güvenlik güçlerince sahadan çıkarılan kadınlar hakkında havalimanı güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.