Dünya alarm veriyor. Benzeri görülmemiş seviyelere ulaşıldı

Raporda, her yıl salınan toplam karbondioksit miktarının yaklaşık yarısının atmosferde kaldığı, geri kalanının ise kara ekosistemleri ve okyanuslar tarafından emildiği belirtilerek, karbondioksit artış hızının 1960'lardan bu yana üç katına çıktığına işaret edildi.

Yıllık ortalama 0,8 ppm'lik (milyonda bir parça) artış hızının 2011-2020 döneminde yıllık ortalama 2,4 ppm'ye ulaştığı aktarılan raporda, 2024'ten 2025'e kadar küresel ortalama karbondioksit konsantrasyonunun 2,8 ppm arttığına işaret edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Bir yıl daha, yeni bir rekor daha. Sera gazları atmosferde benzeri görülmemiş miktarda ısıyı hapsederek, daha aşırı hava olaylarına ve bunun sonucunda ekonomilerimiz ile toplumlarımız için ortaya çıkan risklere enerji sağlıyor. Kayıt tutulmaya başlandığından bu yana en sıcak 11 yılı geride bıraktık ve bu eğilim devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Barrett, karbondioksitin çok uzun bir ömre sahip olduğunu kaydederek, bu durumun küresel iklimi yüzyıllar boyunca etkilemeye devam edeceğini bildirdi.