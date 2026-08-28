Dünya bu davayı konuşuyor. Lindsay Clancy'nin kaderini jüri belirleyecek

Savcılığın en önemli iddialarından biri ise Clancy'nin çocuklarını öldürmek için kendisine zaman yaratacak şekilde hareket ettiği.

Savcılığa göre Clancy, o dönemki eşi Patrick Clancy'yi dışarıdan yemek almaya gönderdi ve yolculuğun ne kadar süreceğini hesaplamak için haritadan güzergahı kontrol etti.

Sprague, Clancy'nin eşinden yakındaki bir eczaneden ilaç almasını da istediğine dikkat çekerek bunun eve dönüşünü daha da geciktirmeyi amaçladığını ileri sürdü.

Savcıya göre Clancy, eşinin ne kadar süre evden uzakta kalacağını bilmek istiyordu çünkü çocuklarını ve ardından kendisini öldürmek için sınırlı zamanı vardı.