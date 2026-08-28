Dünya bu davayı konuşuyor. Lindsay Clancy'nin kaderini jüri belirleyecek
28.08.2026 10:45
Son Güncelleme: 28.08.2026 10:45
ABD'de üç çocuğunu boğarak öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında jüri karar için müzakereye başladı.
TARİHİ DAVADA SON PERDE
ABD'de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan 36 yaşındaki eski doğum hemşiresi Lindsay Clancy'nin yargılandığı davada sona gelindi.
Beş haftadır devam eden duruşmaların ardından jüri, Clancy'nin cinayetlerden cezai olarak sorumlu tutulup tutulamayacağına karar vermek üzere müzakereye başladı.
Ocak 2023'te üç çocuğunu boğarak öldürmekle suçlanan Clancy'nin davası, ülkede özellikle doğum sonrası ruh sağlığı hizmetlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Savunma ve savcılık ise olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin tamamen farklı iki tablo çiziyor. Clancy'nin avukatları, kadının doğum sonrası psikoz yaşadığını ve eylemlerinden cezai olarak sorumlu tutulamayacağını savunuyor. Savcılık ise cinayetlerin bilinçli ve planlı şekilde gerçekleştirildiğini öne sürüyor.
İNTİHAR GİRİŞİMİ BİR KEZ DAHA VURGULANDI
Clancy'nin avukatı Kevin Reddington, perşembe günü yaptığı kapanış konuşmasında müvekkilinin çocuklarını öldürdükten sonra gerçekleştirdiği intihar girişimine dikkat çekti.
Clancy'nin bileklerini ve boynunu kestikten sonra evinin ikinci katından atladığını belirten Reddington, bu girişim sonucunda belden aşağısının felç kaldığını hatırlattı.
Savcılığın intihar girişiminin ciddiyetini küçümsediğini savunan Reddington, Clancy'nin olay öncesinde “derin bir umutsuzluk” içinde olduğunu söyledi.
“YARDIM İSTİYORDU AMA ALAMIYORDU”
Savunma ayrıca Clancy'nin gereğinden fazla ilaç kullandığını ve ruhsal durumunun ciddi biçimde bozulduğunu öne sürdü.
Reddington, müvekkilinin doğum sonrası depresyon konusunda yardım aradığını, intihar yardım hattıyla iletişime geçtiğini, çok sayıda sağlık uzmanına başvurduğunu ve kendi isteğiyle psikiyatri hastanesine yattığını vurguladı.
“Daha ne yapması gerekiyordu?” diyen Reddington, Clancy'nin yardım istediğini ancak ihtiyaç duyduğu desteği alamadığını savundu.
SAVCILIK: SAĞLIK HİZMETİNDE EKSİKLİK YOKTU
Savcı Jennifer Sprague ise davanın kadınların ruh sağlığı sistemi ile ilgili olmadığını belirterek savunmanın bu yaklaşımını “dikkat dağıtma” girişimi olarak nitelendirdi.
Clancy'nin ruh sağlığı sorunları yaşadığını kabul eden Sprague, buna karşın gerekli sağlık hizmetlerine erişiminin bulunduğunu savundu.
Savcı, “Bu, bakım veya kaynak eksikliği yaşayan bir kadın değildi” diyerek Clancy'nin çok sayıda tedavi imkanına sahip olduğunu söyledi.
Sprague ayrıca Clancy'nin çocuklarına zarar verme düşüncelerini ruh sağlığı uzmanlarından gizlediğini öne sürdü. Savcılığa göre Clancy bunu çocuklarından ayrılmak zorunda kalacağından korktuğu için yaptı.
Sprague, bunun Clancy'nin söz konusu düşüncelerin yanlış olduğunun farkında bulunduğunu gösterdiğini savundu.
SAVCILIĞA GÖRE CİNAYETLERİ PLANLADI
Savcılığın en önemli iddialarından biri ise Clancy'nin çocuklarını öldürmek için kendisine zaman yaratacak şekilde hareket ettiği.
Savcılığa göre Clancy, o dönemki eşi Patrick Clancy'yi dışarıdan yemek almaya gönderdi ve yolculuğun ne kadar süreceğini hesaplamak için haritadan güzergahı kontrol etti.
Sprague, Clancy'nin eşinden yakındaki bir eczaneden ilaç almasını da istediğine dikkat çekerek bunun eve dönüşünü daha da geciktirmeyi amaçladığını ileri sürdü.
Savcıya göre Clancy, eşinin ne kadar süre evden uzakta kalacağını bilmek istiyordu çünkü çocuklarını ve ardından kendisini öldürmek için sınırlı zamanı vardı.
“PSİKOZ MU, PLANLI CİNAYET Mİ?”
Savunmanın merkezinde ise doğum sonrası psikoz bulunuyor. Nadir görülen ve doğum yapan her bin kadından yaklaşık ikisini etkilediği tahmin edilen durum, ağır ruhsal belirtilere yol açabiliyor.
Clancy'nin avukatları, cinayetler sırasında müvekkillerinin bu durumun etkisi altında olduğunu ve dolayısıyla cezai sorumluluğunun bulunmadığını savunuyor.
Savcılık ise Clancy'nin depresyon ve ruh sağlığı sorunları yaşamasının, eylemlerinin bilinçli olmadığı anlamına gelmediği görüşünde.
Beş haftalık yargılamanın ardından jüri şimdi davanın merkezindeki soruya yanıt arıyor: Lindsay Clancy çocuklarını ağır bir psikiyatrik tablonun etkisi altında mı öldürdü, yoksa cinayetleri bilinçli ve planlı şekilde mi gerçekleştirdi?