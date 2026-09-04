Dünya genelinde gıda fiyatları rekor kırdı. 4 yılın en büyük artışı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), olumsuz hava koşulları ve Karadeniz'deki savaşa bağlı aksamaların temel gıda maddelerinin arzına yönelik endişeleri artırmasıyla küresel gıda fiyatlarının ağustos ayında 2022 sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar ile kuraklık, şiddetli bir El Nino hava olayı tehdidi ve Ukrayna ile İran'daki savaşların tetiklediği ticari çalkantılar tarım piyasalarındaki dengeleri bozdu.

Yaşanan bu gelişmeler tahıl fiyatlarını son üç yılın, şekeri ise son bir yılın zirvesine taşıdı.

Uluslararası ticarete konu olan gıda emtialarının aylık değişimlerini izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, temmuz ayındaki revize edilmiş 130,8 puanlık verinin ardından ağustos ayında ortalama 133,3 puana yükseldi.

Bu seviye, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Mart 2022'de kaydedilen tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 17 altında kalsa da Kasım 2022'den bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.