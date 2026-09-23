Dünya için "Süper El Nino" uyarısı. Yüz binlerce kişi hayatını kaybedebilir

"HİNDİSTAN VE PAKİSTAN DA YÜKSEK RİSK ALTINDA OLACAK"

Araştırmacıların raporuna göre Eylül 2026-Şubat 2027 döneminde sıcaklık kaynaklı ölümlerden en fazla etkileneceği tahmin edilen ülke 31 bin 400 ölümle Nijerya olurken, onu 19 bin 300 ile Endonezya ve 17 bin 600 ile Sudan takip ediyor.

Nijerya, Sudan, Nijer ve Çad'ın da bulunduğu Afrika'nın Sahel bölgesinde aşırı sıcakların bu altı aylık dönemde 66 bin 800 ölüme yol açabileceği öngörülüyor. Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'da ise toplam 19 bin 400 ölüm yaşanabileceği tahmin ediliyor.