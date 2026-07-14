Dünya Kupası'nın perde arkasındaki skandal. Aile içi şiddet tavan yaptı

Dünya genelinde milyonlarca insan, 2026 FIFA Dünya Kupası gibi büyük futbol turnuvalarının heyecanına kapılmışken, arka planda sessizce büyüyen karanlık bir tablo var.

Yapılan araştırmalar, bu turnuvalar sırasında partnerinden şiddet gören kadınların çok daha büyük bir kabus yaşadığını ortaya koyuyor.

France 24'ün haberine göre, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok kurumun verileri de bu gerçeği doğruluyor. Büyük spor etkinlikleri döneminde, aile içi şiddet yardım hatlarına gelen ihbarlarda neredeyse yüzde otuzluk bir artış yaşanıyor.

Konunun Avrupa'da yeniden tartışılmasının nedeni, hala devam eden Dünya Kupası sırasında yaşanan politik bir tartışmayla başladı. Birleşik Krallık’ta milletvekili Sarah Pochin’in, İngiltere'nin galibiyetinin ardından yaptığı "Neyse ki kazandık, çünkü kaybettiğimizde aile içi şiddet tavan yapıyor. Kazanmaya devam edin çocuklar." açıklaması tepki çekti.

Milletvekili Pochin'i eleştirenler, bu yaklaşımın şiddet uygulayan erkeklere maçın sonucunu arkasına sığınabilecekleri bir kılıf olarak sunduğunu savunuyor.

MEVCUT ŞİDDET EĞİLİMİ AÇIĞA ÇIKABİLİYOR

Şiddetin sadece yenilgiyle sınırlı olmaması, durumun göründüğünden daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Lancaster Üniversitesi’nin 2002, 2006, 2010 Dünya Kupası verilerini incelediği araştırma, İngiltere kaybettiğinde şiddet olaylarının yüzde 38 arttığını, ancak takım kazandığında ya da berabere kaldığında bile bu artışın yüzde 26'yı bulduğunu ortaya koyuyor.

Yani aslında galibiyetler de en az mağlubiyetler kadar tehlikeli olabiliyor. Uzmanlar, alkolün de etkisiyle tavan yapan aşırı duygu durumunun, zaten var olan şiddet eğilimini tetiklediğini söylüyor.

Futbol maçları, halihazırda şiddet eğilimi olan erkeklerin öfkesini ya da coşkusunu dışarı vurması için tetikleyici bir araç rolü oynuyor.