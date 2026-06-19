Dünya Kupası'nın yeni fenomeni. Milli takım forması giydi, ülkenin yıldızı oldu
19.06.2026 14:49
Meksika'da milli takım forması giydirilip çekilen görüntüleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen iki yaşındaki ördek Merlin, FIFA tarafından ülkenin "Dünya Kupası elçisi" ilan edildi.
"DÜNYA KUPASI ELÇİSİ" OLDU
Meksika'da milli takım formasıyla çekilen görüntüleriyle milyonların ilgisini çeken iki yaşındaki ördek Merlin, Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri haline geldi.
FIFA tarafından Meksika'nın "Dünya Kupası elçisi" olarak anılan Merlin için, Meksika Milli Takımı da stadyumun üzerinde uçarken tasvir edildiği özel bir görsel paylaştı.
12 numaralı formayı giyen Merlin'in görüntüleri kısa sürede ülke genelinde büyük ilgi gördü.
TESADÜFEN FENOMEN HALİNE GELDİ
Merlin'in sahibi 48 yaşındaki seyyar satıcı Karla Ivette Gomez, ördeğin bu kadar ünlü olacağını hiç düşünmediklerini söyledi.
Gomez, başkent Meksiko'nun ana caddelerinden birinde oğlu ile birlikte meyve suyu arabasını iterken bir kişinin Merlin'i videoya çektiğini ve görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığını anlattı.
Videoda, milli takım formasını giyen Merlin'in sahiplerinin gerisinde kalmamaya çalıştığı görülüyor.
TELEVİZYON PROGRAMLARINA KATILIYOR
Fenomen haline gelen Merlin, Meksika'nın en büyük televizyon kanallarında konuk edilirken Dünya Kupası maçlarına ilişkin yorumları da ilgi görüyor.
Ancak Merlin'in tahminleri oldukça basit: "Vak vak vak."
Bazı fırınlar, yeşil milli takım forması içindeki Merlin'i andıran özel hamur işleri üretmeye başladı.
Meksika'daki Dünya Kupası coşkusu, katedralde bulunan İsa heykeline milli takım forması giydirilmesine kadar uzanırken, Merlin de ülkenin futbol tutkusunun sembollerinden biri haline geldi.
"AİLENİN BİR PARÇASI"
14 yaşındaki Cristian Gomez, Merlin'in ailenin bir parçası olduğunu söylerken annesi Karla Gomez de "O bizim her şeyimiz." ifadelerini kullandı.
Merlin'in ailenin üçüncü ördeği olduğunu belirten Gomez, isminin Orta Çağ efsanelerindeki büyücü Merlin'den geldiğini söyledi.
Meyve, sebze, balık ve böceklerle beslenen Merlin'in zaman zaman tako da yediğini anlatan Gomez, veterinerin son kontrolde ördeğin fazla kilolu olduğunu söylediğini belirtti.
"AHTAPOT PAUL"DEN SONRA YENİ FENOMEN
Merlin'in yükselişi, Dünya Kupaları sırasında sonuç tahminleriyle ünlenen hayvanları yeniden gündeme getirdi.
2010 Dünya Kupası'nda maç tahminleriyle dünya çapında üne kavuşan "Ahtapot Paul"un ardından Meksika'daki Guadalajara Hayvanat Bahçesi de filler, goriller ve bir puma ile benzer tahmin etkinlikleri düzenlemişti.
Merlin ise bu kez tahminlerinden çok sevimliliği ve taraftarlığıyla Dünya Kupası'nın en renkli figürlerinden biri olmayı başardı.