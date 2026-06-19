Dünya Kupası'nın yeni fenomeni. Milli takım forması giydi, ülkenin yıldızı oldu

Merlin'in yükselişi, Dünya Kupaları sırasında sonuç tahminleriyle ünlenen hayvanları yeniden gündeme getirdi.

2010 Dünya Kupası'nda maç tahminleriyle dünya çapında üne kavuşan "Ahtapot Paul"un ardından Meksika'daki Guadalajara Hayvanat Bahçesi de filler, goriller ve bir puma ile benzer tahmin etkinlikleri düzenlemişti.

Merlin ise bu kez tahminlerinden çok sevimliliği ve taraftarlığıyla Dünya Kupası'nın en renkli figürlerinden biri olmayı başardı.