Dünya liderleri Türkiye'de. COP31 yoğun diplomasi trafiğiyle devam ediyor
13.11.2026 12:58
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve Avustralya ile başkanlığını paylaştığı COP31, 196 ülke ve Avrupa Birliği'nden 102 lider ile 300'den fazla bakanın katılımıyla Antalya'da devam ediyor.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 196 ülke ve Avrupa Birliği'nden gelen temsilcilerin katılımıyla Antalya'da sürüyor.
9-20 Kasım tarihlerindeki konferansa 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakan katılım bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürütürken, Emine Erdoğan da Sıfır Atık girişimiyle küresel işbirliği çağrısı yaptı.
Zirvede Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AIIB) Türkiye'ye 1,6 milyar dolarlık rekor finansman açıklanırken, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüntüleri öne çıktı.
İLK KEZ TÜRKİYE VE AVUSTRALYA ORTAK BAŞKANLIĞINDA YAPILIYOR
İngilizce "Taraflar Konferansı" anlamına gelen COP toplantıları, 1992'de Rio'da kabul edilip 1994'te yürürlüğe giren ve bugün 198 tarafı olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenleniyor.
Daha önce 1997'de Kyoto Protokolü'nün ve 2015'te küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamayı hedefleyen Paris Anlaşması'nın kabul edildiği bu süreçte, Antalya'daki buluşmada ilk kez iki ülke başkanlığı paylaşıyor.
Türkiye ev sahibi ve COP31 Başkanı sıfatıyla uygulamaya dönük Eylem Gündemi'ni şekillendirirken, Avustralya müzakerelerin siyasi ve içerik yönünü yönetiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 Başkanı, Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın COP31 CEO'su ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın Müzakereler Başkanı görevini üstlendiği konferans, 1 milyon 100 bin metrekarelik alana yayılıyor.
BM yetkisindeki 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'ye resmi müzakereler için 100 bine yakın delege ve gözlemci beklenirken, sivil toplum ile iş dünyasını buluşturan 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge için 1,5 milyon ziyaretçi öngörülüyor.
Resmi müzakerelerde iklim finansmanı, Küresel Uyum Hedefi, karbon piyasaları ve Kayıp ve Zarar Fonu ele alınırken, Kurum "Uygulama COP'u" vizyonuyla Sıfır Atık, temiz enerji dönüşümü ve İklim Uygulama Köprüsü dahil 10 öncelikli gündem maddesi açıkladı.
Alana 10 bin metrekarelik Sıfır Atık Müzesi, COPArt sergileri ve "7 Bölge 7 Mutfak" bölümleri kurulurken, 630 düşük emisyonlu otobüs ile 27 bin 957 güvenlik personeli görev yapıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ DİPLOMASİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da çok sayıda lideri ağırladı.
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durumu ele aldı; Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitmesi için yeni diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.
İki isim, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Antalya EXPO alanına zeytin fidanı dikti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı kabul eden Erdoğan, İran-ABD çatışmalarının sona ermesi için vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulması ve diplomasiye şans verilmesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesinde Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü kaydetti ve Ermenistan-Azerbaycan barış sürecine verilen desteği yineledi.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya gelen Erdoğan, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlanacağını anımsatarak, Brezilya'nın COP30 Başkanlığı döneminde katettiği mesafeyi COP31'de uygulamaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud'u kabul ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşma imzaladı.
Gelecek yıl COP32'ye ev sahipliği yapacak Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i tebrik eden Erdoğan; Bangladeş Başbakanı Rahman, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.
EMİNE ERDOĞAN LİDER EŞLERİNİ KÜRESEL SIFIR ATIK İTTİFAKI'NA ÇAĞIRDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'da "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.
Türkiye'de 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi sayesinde geri kazanım oranının yüzde 13'ten yüzde 37'nin üzerine çıktığını aktaran Emine Erdoğan, "Başarımızı yalnızca geri kazandığımız atıkla değil, oluşmasını önlediğimiz atıkla da ölçmeliyiz" dedi.
Tütün endüstrisinin yılda 600 milyon ağaç ve 22 milyar ton su tükettiğine, tekstil sektörünün 92 milyon ton atık ürettiğine işaret eden Emine Erdoğan, küresel şirketler için ortak şeffaflık standartları geliştirilmesini istedi.
Savaşların doğada açtığı yaralara değinen Emine Erdoğan, Gazze'de 61 milyon ton enkaz biriktiğini, meyve bahçeleri ve zeytinliklerin yüzde 97'sinin yok olduğunu vurgulayarak, 2,9 trilyon dolara ulaşan küresel askeri harcamaların küçük bir bölümünün dahi insanlığın ortak sorunlarına ayrılabileceğini belirtti.
Emine Erdoğan, çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantıda konukları Küresel Sıfır Atık İttifakı'nın etkin paydaşları olmaya çağırdı.
LULA VE PAŞİNYAN'IN GÖRÜNTÜLERİ İLGİ ODAĞI OLDU
Zirve, müzakerelerin yanında liderlerin samimi anlarına da sahne oldu.
Ülkesinde 64 milyondan fazla oyla dördüncü kez devlet başkanı seçilen 81 yaşındaki Brezilya lideri Lula da Silva, karşılama töreninde Erdoğan ve Guterres ile sıcak kucaklaşmalarıyla dikkati çekti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'yi konuşması sonrasında sarılarak tebrik eden Lula da Silva, Antalya'da dünyanın dört bir yanından insanların sarılma ve sevgi sözleriyle kendisini çok duygulandırdığını paylaştı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, zirve alanını golf aracıyla gezdiği ve ince belli bardaktan çay içtiği videoları Instagram hesabından yayınladı.
Paşinyan'ın Antalya'nın ardından Dublin'e giderken otelde masanın üzerinde duran Anamur muzunu ceketinin cebine koyup İrlanda'da çıkardığı görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.
WMO SICAKLIK UYARISI YAPTI, TÜRKİYE 1,6 MİLYAR DOLAR ALDI
Zirve sırasında yayımlanan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) "2026 Küresel İklim Durumu" raporu, 2026'nın kayıtlara geçen en sıcak 4 yıldan biri olacağını ortaya koydu.
Raporda, ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey sıcaklığının sanayi öncesi ortalamanın 1,47 derece üzerine çıktığı ve okyanusların fazla ısının yüzde 90'ını emdiği belirtildi.
Avrupa'daki sıcak hava dalgaları ile yangınların 30 binden fazla ölüme yol açtığını aktaran raporda, Guterres ve WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo acil önlem alınmasını istedi.
COP31 Başkanı Kurum, açılış konuşmasında Antalya'nın vaatlerden uygulamaya geçişin sembol şehri olmasını isteyerek, "İklim Uygulama Köprüsü" ile finansmana erişimin hızlandırılacağını ve Türkiye'nin 2 yılda inşa ettiği 500 bin iklim dirençli konut tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.
Konferansın dördüncü gününde Reuters'ın aktardığına göre AIIB, Türkiye'nin iklim politikalarını desteklemek için 1,6 milyar dolarlık rekor finansman anlaşması imzaladı.
Paketle emisyon ticaret sisteminin geliştirilmesi, 2027 başına kadar 1800 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi lisansı alınması, 2028'e kadar 225 bin çiftçinin az su tüketen ürünlere geçişi ve 50 bin hektarlık karbon yutağı hedefleniyor.