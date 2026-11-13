Dünya liderleri Türkiye'de. COP31 yoğun diplomasi trafiğiyle devam ediyor

İngilizce "Taraflar Konferansı" anlamına gelen COP toplantıları, 1992'de Rio'da kabul edilip 1994'te yürürlüğe giren ve bugün 198 tarafı olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenleniyor.

Daha önce 1997'de Kyoto Protokolü'nün ve 2015'te küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamayı hedefleyen Paris Anlaşması'nın kabul edildiği bu süreçte, Antalya'daki buluşmada ilk kez iki ülke başkanlığı paylaşıyor.

Türkiye ev sahibi ve COP31 Başkanı sıfatıyla uygulamaya dönük Eylem Gündemi'ni şekillendirirken, Avustralya müzakerelerin siyasi ve içerik yönünü yönetiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 Başkanı, Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın COP31 CEO'su ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın Müzakereler Başkanı görevini üstlendiği konferans, 1 milyon 100 bin metrekarelik alana yayılıyor.

BM yetkisindeki 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'ye resmi müzakereler için 100 bine yakın delege ve gözlemci beklenirken, sivil toplum ile iş dünyasını buluşturan 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge için 1,5 milyon ziyaretçi öngörülüyor.

Resmi müzakerelerde iklim finansmanı, Küresel Uyum Hedefi, karbon piyasaları ve Kayıp ve Zarar Fonu ele alınırken, Kurum "Uygulama COP'u" vizyonuyla Sıfır Atık, temiz enerji dönüşümü ve İklim Uygulama Köprüsü dahil 10 öncelikli gündem maddesi açıkladı.

Alana 10 bin metrekarelik Sıfır Atık Müzesi, COPArt sergileri ve "7 Bölge 7 Mutfak" bölümleri kurulurken, 630 düşük emisyonlu otobüs ile 27 bin 957 güvenlik personeli görev yapıyor.