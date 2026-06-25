Dünya Venezuela için seferber oldu

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 300 arama-kurtarma görevlisi ve sağlık çalışanının, 50 tonluk ekipman, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesiyle birlikte Karakas'a gitmeye hazır olduğunu duyurdu.

BREZİLYA: DESTEK VERMEYE KARARLIYIZ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, deprem haberini "büyük üzüntüyle" karşıladığını belirtti.

Lula, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümetine destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Kardeş Venezuela halkı bugüne kadar büyük bir dayanıklılık gösterdi. Etkilenen bölgelerin yeniden ayağa kaldırılması için desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.