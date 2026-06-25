Dünya Venezuela için seferber oldu
25.06.2026 10:54
Son Güncelleme: 25.06.2026 11:12
Venezuela'da en az 32 kişinin hayatını kaybettiği iki büyük depremin ardından dünyanın her yerinden yardım teklifi yağdı. Birçok ülke arama-kurtarma ekipleri, sağlık personeli ve insani yardım göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE: VENEZUELA'NIN YANINDAYIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Venezuela halkı için taziye mesajı yayımladı.
"Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin Venezuela halkının yanında olduğunu sözlerine ekledi.
VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM
Venezuela'da en az 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı iki büyük depremin ardından ABD ile Latin Amerika ülkelerinin büyük bölümü Karakas yönetimine destek mesajları gönderdi.
Birçok ülke, arama-kurtarma ekipleri ve insani yardımı hızla bölgeye ulaştırmaya hazır olduklarını duyurdu.
TRUMP: YARDIMA HAZIRIZ
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda depremlerin "çok büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açtığını" belirtti.
Trump, "ABD yardım etmeye hazır, istekli ve bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Tüm kurumlara hızlı hareket etmeleri talimatını verdim. Yeni dostlarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
MEKSİKA UZMAN EKİP GÖNDERECEK
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, gerekli yardım hazırlıklarının başlatılması talimatını verdiğini açıkladı.
Sheinbaum, Venezuela'nın öncelikle uzman arama-kurtarma ekipleri ile sağlık personeli talep ettiğini belirterek, "Meksika her zaman dayanışma içindedir ve öyle olmaya devam edecektir." dedi.
EL SALVADOR'DAN 300 KİŞİLİK EKİP
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 300 arama-kurtarma görevlisi ve sağlık çalışanının, 50 tonluk ekipman, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesiyle birlikte Karakas'a gitmeye hazır olduğunu duyurdu.
BREZİLYA: DESTEK VERMEYE KARARLIYIZ
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, deprem haberini "büyük üzüntüyle" karşıladığını belirtti.
Lula, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümetine destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Kardeş Venezuela halkı bugüne kadar büyük bir dayanıklılık gösterdi. Etkilenen bölgelerin yeniden ayağa kaldırılması için desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.
KÜBA SAĞLIK EKİPLERİNİ SEFERBER ETTİ
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek Kübalı sağlık çalışanlarının Venezuela'da tam kapasiteyle görev yaptığını ve depremzedelere sağlık hizmeti sunduğunu açıkladı.
ARJANTİN: İNSANİ YARDIMA HAZIRIZ
Arjantin Devlet Başkanlığı, uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde ihtiyaç duyulacak her türlü insani yardıma katkı sağlamaya hazır olduklarını duyurdu.
Açıklamada, "Hükümetlerimiz arasında görüş ayrılıkları bulunsa da Devlet Başkanı Javier Milei dayanışma elini Venezuela halkına uzatıyor." denildi.
URUGUAY VE ŞİLİ'DEN DESTEK MESAJI
Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, ülkesinin Venezuela makamlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek ihtiyaç duyulan her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Şili Dışişleri Bakanlığı ise deprem nedeniyle yaşanan can kayıpları ve büyük maddi hasardan duydukları üzüntüyü dile getirirken, gerekli görülmesi halinde insani yardım ve arama-kurtarma desteği sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.
EKVADOR: İNSANLIK HER ŞEYİN ÖNÜNDE GELİR
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Venezuela'ya acil insani yardım gönderilmesi talimatını verdiğini açıkladı.
Noboa, "Aramızdaki büyük görüş ayrılıklarına rağmen, insanlık her zaman bir liderin kararlarına yön vermelidir." ifadelerini kullandı.
KOSTA RİKA, DOMİNİK CUMHURİYETİ VE İSPANYA DA YARDIM TEKLİF ETTİ
Kosta Rika Devlet Başkanlığı, depremden etkilenen Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Hayat kurtarmak ve umutları yeniden yeşertmek için çalışan herkesin yanındayız. Yalnız değilsiniz." açıklamasını yaptı.
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader ise Venezuela makamlarına destek vermek amacıyla uzman arama-kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin hazır bekletildiğini duyurdu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Venezuela halkına "tam destek" mesajı vererek, "Düşüncelerimiz depremde hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.