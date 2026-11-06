Dünyaca ünlü moda devinde tarihi değişim. Balenciaga'da yeni lider belli oldu
06.11.2026 11:17
Son Güncelleme: 06.11.2026 11:17
Lüks tüketim grubu Kering, Fransız moda evi Balenciaga'nın kreatif direktörlük koltuğuna İngiliz tasarımcı Martine Rose'un getirildiğini duyurdu.
Fransız lüks tüketim grubu Kering, bünyesindeki dünyaca ünlü moda markası Balenciaga'nın kreatif direktörlük görevine İngiliz tasarımcı Martine Rose'un getirildiğini duyurdu.
İtalyan tasarımcı Pierpaolo Piccioli'nın merkezi Paris'te bulunan moda evindeki 18 aydan kısa süren görev süresi sona ermişti.
Kering'den bugün yapılan açıklamada, Rose'un atamasının moda evinin gelişiminde yeni bir dönemi başlattığı belirtildi.
Tasarımcının moda evinin yaratıcı kimliğine dair derin bir anlayışa sahip olduğu ve bunu çağdaş kültür vizyonuyla birleştirdiği ifade edilen açıklamada, Rose'un yeni görevine 16 Kasım'da Paris'te başlayacağı bildirildi.
Valentino'nun eski tasarımcısı olan ve romantik couture çizgisiyle tanınan Piccioli, Temmuz 2025'te devraldığı Balenciaga kreatif direktörlüğü görevinden dün ayrılmıştı.
Piccioli'nin ayrılığıyla birlikte Kering grubunda bir aydan kısa süre içinde üçüncü kez bir kreatif direktör koltuğunu boşaltmış oldu.
Balenciaga'nın önceki tasarımcısı Demna döneminde yakaladığı başarı, kışkırtıcı iletişim stratejilerine ve abartılı oranlarla sunulan gündelik giyim parçalarına dayanıyordu.
Piccioli'nin kısa süren döneminin ardından gelen Rose tercihi, Fransız moda evinin satışlarını yeniden canlandırmayı hedefleyen Kering için belirgin bir yön değişikliğine işaret ediyor.
Bu adım aynı zamanda Kering CEO'su Luca de Meo'nun göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk kreatif direktör ataması olma özelliğini taşıyor.
De Meo, şirket bünyesindeki Saint Laurent, McQueen ve Brioni gibi diğer büyük markalarda da yaratıcı kadro değişiklikleri başlatmıştı.
KERING VE BALENCIAGA YÖNETİMİNDEN YENİ DÖNEME TAM DESTEK
Vogue dergisinin haberine göre Kering CEO'su Luca de Meo, Balenciaga'nın her zaman geleneklere meydan okuyan ve modanın sınırlarını yeniden tanımlayan köklü bir yaratıcılık alanı olduğunu vurguladı.
Rose'un taze, cesur ve çağdaş vizyonuyla bu ruhu yansıttığını belirten De Meo, "Yeni nesille kurduğu bağ ve içgüdüsel kültür anlayışı moda evine yeni bir boyut kazandırıyor. Bu atama, Balenciaga'yı yenilikçilik, yaratıcılık ve kültürün ön saflarında tutma hedefimizi yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Balenciaga Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gianfranco Gianangeli de Rose'u cesur ve ayırt edici bir vizyona sahip, olağanüstü bir yaratıcı yetenek olarak nitelendirdi.
Gianangeli, tasarımcının gelenekleri sorgulama, silüetleri dönüştürme ve modaya beklenmedik bakış açıları getirme yeteneğinin markanın yenilikçi ruhuyla örtüştüğünü bildirdi.
Yeni görevinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu kaydeden Martine Rose ise "Balenciaga, olağanüstü mirası ve korkusuz yaratıcı ruhu olan bir moda evi. Benden önceki dikkat çekici yaratıcı yetenekler tarafından şekillendirildi. Bu mirası onurlandırmaya kararlıyım ve bu zengin hikayede bir sonraki bölümü oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
SOKAK KÜLTÜRÜNDEN LÜKS MODANIN ZİRVESİNE UZANAN YOLCULUK
İngiliz ve Jamaika kökenli bir tasarımcı olan Rose, Avrupa'nın önde gelen lüks moda evlerinden birinin yaratıcı liderliğini üstlenen tarihteki ikinci siyah kadın oldu.
Bu tarihi adım, Grace Wales Bonner'ın 2025 yılında Hermès'in erkek giyim tasarımcılığına getirilmesinin beraberinde geldi.
Kendi adını taşıyan markasını 2007'de kuran Rose, spor giyim, gündelik kıyafetler ve terzilik unsurlarını harmanlayan özgün tarzıyla tanınıyor.
İngiltere'deki futbol, house müzik, rave ve reggae gibi alt kültürlerden beslenen tasarımcı, geniş kesimli, yıpratılmış ve vintage esintili silüetleriyle geniş bir kitleye ulaştı.
Forbes'a göre tasarımları Drake, Naomi Campbell, DJ Goldie, Kendrick Lamar ve Timothée Chalamet gibi dünyaca ünlü isimler tarafından tercih edilen Rose, yıllar içinde Nike, Supreme, Tommy Hilfiger ve Napapijri gibi küresel markalarla ortak projelere imza attı.
Tasarımcı, 2023 yılında Pitti Uomo'da konuk erkek giyim tasarımcısı olmuş, aynı yıl Clarks markasının ilk konuk kreatif direktörlüğünü üstlenmişti.
ROSE'U YENİ GÖREVİNDE NE BEKLİYOR?
Rose, Demna'nın Balenciaga'daki ilk yıllarında markanın erkek giyim koleksiyonlarını şekillendirmek için tasarımcıyla yakın işbirliği içinde çalışmıştı.
Bu deneyim, Rose'un moda evinin geçmişiyle doğrudan temas kurmasını sağlarken, Demna döneminde marka gelirlerinin yarısını oluşturan erkek giyim kategorisini yeniden canlandırma potansiyelini öne çıkarıyor.
Bunun yanı sıra tasarımcının kadın giyim ve aksesuar alanında henüz benzer ölçekte kanıtlanmış bir geçmişi yok.
Yeni görev, son dönemde ticari zorluklar yaşayan Rose için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Tasarımcı, 2021 yılında çoğunluk hissesini Tomorrow Ltd. şirketine sattığı kendi markasını, şirketin mart ayında The Level Group kurucu ortaklarından Andrea Ciccoli'ye satılmasının ardından yaşanan krizden ayırmaya çalışıyordu.
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrıldığı Brexit süreci, artan lojistik ve üretim maliyetleri ile Farfetch ve Matchesfashion gibi çevrimiçi lüks perakende platformlarında yaşanan sarsıntılar nedeniyle Rose'un markası baskı altına girmişti.
Bu gelişmeler sonucunda, tasarımcının Kral 8. Henry, James Brown ve boksör Nasim Hamed gibi isimlerden ilham aldığı, pembe kürkler ve özel dikişli ceketler içeren 2026 sonbahar koleksiyonunun üretimi durdurulmuştu.
Tasarımcının koleksiyonları, aralarında Dover Street Market, H Lorenzo, Nordstrom, The Webster, Çin'deki SKP ve Browns'ın bulunduğu 200 satış noktasında alıcı bulmaya devam ediyor.