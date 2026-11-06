Dünyaca ünlü moda devinde tarihi değişim. Balenciaga'da yeni lider belli oldu

Vogue dergisinin haberine göre Kering CEO'su Luca de Meo, Balenciaga'nın her zaman geleneklere meydan okuyan ve modanın sınırlarını yeniden tanımlayan köklü bir yaratıcılık alanı olduğunu vurguladı.

Rose'un taze, cesur ve çağdaş vizyonuyla bu ruhu yansıttığını belirten De Meo, "Yeni nesille kurduğu bağ ve içgüdüsel kültür anlayışı moda evine yeni bir boyut kazandırıyor. Bu atama, Balenciaga'yı yenilikçilik, yaratıcılık ve kültürün ön saflarında tutma hedefimizi yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Balenciaga Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gianfranco Gianangeli de Rose'u cesur ve ayırt edici bir vizyona sahip, olağanüstü bir yaratıcı yetenek olarak nitelendirdi.

Gianangeli, tasarımcının gelenekleri sorgulama, silüetleri dönüştürme ve modaya beklenmedik bakış açıları getirme yeteneğinin markanın yenilikçi ruhuyla örtüştüğünü bildirdi.

Yeni görevinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu kaydeden Martine Rose ise "Balenciaga, olağanüstü mirası ve korkusuz yaratıcı ruhu olan bir moda evi. Benden önceki dikkat çekici yaratıcı yetenekler tarafından şekillendirildi. Bu mirası onurlandırmaya kararlıyım ve bu zengin hikayede bir sonraki bölümü oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.