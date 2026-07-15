Dünyada ilk olacak. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaştı

JPMorgan hisseleri, uzun süredir yatırımcıların CEO Jamie Dimon’a duyduğu güven nedeniyle "Jamie primi" olarak adlandırılan ek bir değer taşıyor.

Yönetim kurulunun son yıllarda halef planlamasına hız vermesine rağmen, hisseler Dimon’ın etkisinden yararlanmaya devam ediyor.

JPMorgan hisseleri, bu yıl S&P 500 ve S&P 500 bankacılık endekslerinin gerisinde kalmasına rağmen, gelecek 12 aylık beklenen kazançların 14,63 katından işlem görüyor.

S&P 500 bankacılık endeksinde bu oran 13,58 seviyesinde seyrediyor.

Sykes, "Dimon’ın güçlü hissedar getirileri sağlamada çok önemli bir rol oynadığı açık. ABD ekonomisindeki olumlu gidişat destekleyici olsa da banka son derece rekabetçi pazarlarda faaliyet gösteriyor, bu nedenle yönetim başarısı belirleyici oldu" dedi.

1 trilyon dolarlık piyasa değeri sembolik bir başarı olsa da geleceğe yönelik operasyonel beklentileri de artırıyor.

IG Piyasa Analisti Fabien Yip, şubat ayında bu sınırı aşan ancak daha sonra gerileyen Walmart örneğine atıfta bulunarak, "Geçmiş veriler, 1 trilyon dolarlık sınırın gelecekte sorunsuz bir gidişatı garanti etmediğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Banka, son çeyrekte Ortadoğu’daki savaşın yarattığı piyasa oynaklığından yararlanan işlem hacminin sürdürülebilirliği konusunda da şüphelerle karşılaşabilir.

Morningstar hisse senedi analisti Austin Taggart, "Hisselerin adil değerinde olduğunu düşünüyoruz" diyerek, hem yatırım bankacılığının hem de işlem hacminin ilk tahminlerden daha güçlü olmasına rağmen, bu seviyenin uzun süre devam edeceğini düşünmenin erken olabileceğini kaydetti.