Dünyanın en çılgın borsasıydı. 2,5 trilyon dolarlık çöküş

Kayıplar geniş bir kitleye yayıldı. İngilizce öğretmeni Yoon Jae-Yi 19 bin dolar, ses mühendisi Yoon Kyung-min 7 bin 200 dolar, muhasebeci Jake Cheong ise kaldıraçlı fonda 20 bin dolar kaybetti.

Yazılım geliştiricisi Lee Ka-young elde ettiği tüm kazancı yitirirken, marj kredisi borçları altı ayda 27,1 milyar dolara ulaştı.

Dalga ABD'ye de sıçradı; SK Hynix pozisyonu taşıyan risk fornu Situational Awareness temmuzda yüzde 67 zarar ederek portföyünü tasfiye etti.