Dünyanın en çılgın borsasıydı. 2,5 trilyon dolarlık çöküş
25.08.2026 15:07
Son Güncelleme: 25.08.2026 15:15
Güney Kore borsası, yapay zeka dalgasıyla yakaladığı tarihi yükselişin ardından gelen sert çöküşle yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık piyasa değerini kaybetti.
Küresel yapay zeka patlamasının etkisiyle son bir yılın en hızlı yükselen piyasası haline gelen Güney Kore borsası sert bir çöküşe sürüklendi.
Gösterge Kospi endeksinde altı haftada yaşanan yaklaşık yüzde 40'lık düşüş, piyasadan 2,5 trilyon dolarlık değeri sildi.
Bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix öncülüğünde değerini üçe katlayan endeks, kayıpların ardından dip noktasından yüzde 20 toparlansa da sarsıntı dinmedi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ğiyasadaki çöküşten en büyük zararı, günlük işlem hacminin yüzde 60 ila yüzde 70'ini oluşturan ve "karınca" olarak adlandırılan yerli bireysel yatırımcılar gördü.
Mayıs ayında izin verilen tek hisseye dayalı kaldıraçlı borsa yatırım fonları (ETF), kayıpların katlanmasına yol açtı.
14 milyon bireysel yatırımcıyı temsil eden Kore Hissedarları İttifakı Başkanı Jung Eui-jung, aşırı oynaklık nedeniyle piyasanın kumarhaneye dönüştüğünü vurguladı.
Kayıplar geniş bir kitleye yayıldı. İngilizce öğretmeni Yoon Jae-Yi 19 bin dolar, ses mühendisi Yoon Kyung-min 7 bin 200 dolar, muhasebeci Jake Cheong ise kaldıraçlı fonda 20 bin dolar kaybetti.
Yazılım geliştiricisi Lee Ka-young elde ettiği tüm kazancı yitirirken, marj kredisi borçları altı ayda 27,1 milyar dolara ulaştı.
Dalga ABD'ye de sıçradı; SK Hynix pozisyonu taşıyan risk fornu Situational Awareness temmuzda yüzde 67 zarar ederek portföyünü tasfiye etti.
Kospi'yi 2030'a kadar 5 bin puana çıkarma vaadiyle göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae Myung, gevşetilen düzenlemeler nedeniyle sert eleştirilerin hedefi oldu.
Kamuoyu desteği yüzde 43,3 ile en düşük seviyeye gerileyen Lee yönetimine karşı muhalefet meclis araştırması talep etti.
Kriz üzerine Seul yönetimi yeni kaldıraçlı ürün onaylarını askıya aldı, zorunlu nakit teminatını üçe katlayarak 21 bin dolara çıkardı ve zorunlu yatırımcı eğitimlerini genişletti.
Adımların ardından Kospi 200 oynaklık endeksi 86,18'den 56,76'ya gerilerken, bireysel yatırımcı temsilcileri kaldıraçlı fonların tamamen piyasadan kaldırılmasını ve devlet müdahalesi yapılmasını talep ediyor.